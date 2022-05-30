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台股大漲344點、收16610點　三大法人買超逾339億

▲台北股市今（30）日開高走高，終場大漲344點，收在今日最高點16610點，漲幅2.11%，成交金額新台幣2560億元，三大法人買超339.12億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（30）日開高走高，終場大漲344點，收在今日最高點16610點，漲幅2.11%，成交金額新台幣2560億元，三大法人買超339.12億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-30 15:26:52

受到美股激勵，台北股市今（30）日開高走高，終場大漲344點，收在今日最高點16610點，漲幅2.11%，成交金額新台幣2560億元，三大法人買超339.12億元。權值股台積電終場漲17元，收在547元。聯發科表現亮眼，漲逾3%，來到878元。其他，聯電、南亞科、華碩、和碩、群創、國巨漲1到2%，長榮航漲近4%、華航漲2.6%。

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，全球股市變數未除，台股也呈現高度震盪走勢，近期從電子股領軍反彈，再到金融與傳產股接棒上漲，本週有望挑戰月線與年線反壓；整體來說，只要加權指數若能穩於月線之上，對於多方氣勢將是有力支持。

葉獻文分析，在戰爭、封城、通膨等多方變數影響，不僅造成終端需求、庫存水位等出現雜音，包括台股在內的全球股市評價面因為資金面而出現下修，都是造成今年台股走勢弱勢的原因，不過隨著時間即將進入下半年科技股旺季，且上市櫃股東會旺季正式啟動，過往股東會召開在股利政策、公司經營高層出面釋出前景展望等，皆有助於提振投資信心。

再者，葉獻文表示，台股快速修正多已反映目前市場利空，投資價值已然浮現，搭配高殖利率優勢，有利於吸引低接買盤進場，第二、三季業績具有實質成長、高能見度之產業，將成為資金回補的首要選擇，包括位於成長趨勢上的半導體相關產業鏈、電子零組件類股與光電產業，以及非壽險背景的金融股，傳產則看好受惠於消費與旅遊需求開放，進而帶動的航空運輸相關類股，可伺機參與景氣循環類股的投資契機。

葉獻文認為，眼見近期市場擔憂聯準會積極的貨幣調控，將對經濟前景產生衝擊，導致股市波動幅度加劇，然IMF最新報告顯示，即使下調成長預期，今年全球經濟成長率仍將以3.6%擴張，顯示目前整體環境的基本經濟面仍然強健，加上台股目前本益比已大幅修正至13.92倍，位於歷史低檔評價，惟貨幣政策執行初期，往往牽動股市緊張情緒而放大波動，此時宜透過策略擇時與有效選股，來降低整體投組波動度以提升趨勢投資勝算。

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