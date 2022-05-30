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自助洗衣店4年暴增千間！鎖定單身商機　5年回本穩穩賺

▲自助洗衣店4年來暴增千間創下新高紀錄，凸顯單身商機相當驚人，對加盟主來說固定收益相當穩健。（示意圖／取自unsplash）
▲自助洗衣店4年來暴增千間創下新高紀錄，凸顯單身商機相當驚人，對加盟主來說固定收益相當穩健。（示意圖／取自unsplash）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-30 15:47:492022-05-30 15:52:02

單身商機越來越熱門，衍生自助洗衣店的新商機！根據財政部不動產資訊平台統計顯示，今年3月全台的自助洗衣店店數高達2289間店，創下新高紀錄，反映出單身、學生、外出工作租屋族等市場龐大的商機。由於自助洗衣店有不少是24小時營業，加上使用相當方便，新一代的自助洗衣店更強調消費空間的體驗，打造時尚與高質感的等待空間，加上導入智能的洗衣功能，已經成為消費者新寵。

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根據統計資料顯示，從2018年統計以來，自助洗衣店店數就呈現逐月緩慢增加的趨勢，2018年3月全台共1243店，到今年3月已經成長到2289店，4年期間快速增加約千店，成長幅度高達8成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自助洗衣的市場包括學生族群、單身族、頂客族、小家庭與外來的工作客層，加上現在建築設計規劃陽台空間越做越小，也增加正常家庭對於自助洗衣的使用需求。自助洗衣店並不是什麼新的概念，但業者也知道國人不僅是希望滿足洗衣烘衣的需求，還希望有更好的消費體驗，因此衍生出更多裝潢更新穎與複合式功能的自助洗衣場所，且和許多行業發展軌跡類似，連鎖化也是一個新的趨勢。

若以六都的分布來看，店數最多的並非人口數量最多的新北市，反而是台中市的335店，其次則是桃園市的298店，高雄市的280店，新北市271店與台北市的248店，顯示年輕人口與外來人口越多的區域，市場需求越為強勁。

根據洗衣的連鎖業者統計，依照每家店的大小規模差異，投入金額約在300~700萬元不等，預計5~8年能夠回本營利，加盟業者可以幫忙培訓。也有加盟業者早年試算，準備280萬元，扣除房租，水電瓦斯開銷與折舊後每月利潤約2.7萬元，平均每年利潤約32.4萬元，對於想要追求穩定投報的加盟主，也是個穩健的選擇。

至於加盟能夠成功的關鍵，當然還是點位的選擇，周邊是否有足夠的人流，店租也要控制得宜，周邊是否好停車等等，除了地段的挑選外，店內的設計規劃也要足夠吸睛，甚至還要搭配會員活動等促銷，才能夠綁住消費者。

 
 

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