高麗菜別只用炒的！奶奶「一招」變高級料理：全世界瘋傳
高麗菜可以說是台灣的國民蔬菜之一，不僅常出現在家中餐桌，也是便當、自助餐的必備菜色，無論大人小孩都愛吃，不過通常在烹煮高麗菜時，常見都是用「炒」的方式處理，長久下來難免會有些吃膩，因此有人也分享超特殊的作法，引起各國網友迴響。
一個來自日本的Tik Tok頻道「grandma_cooking_recipes」經常分享各種創意料理的作法，而近日，他們釋出名為「高麗菜牛排」的菜色製作影片，片中的老奶奶先將整顆高麗菜剖半後，直接放入油鍋中「煎」，再加入一些白酒後蓋上鍋蓋，靜置幾分鐘後起鍋，便完成高麗菜牛排的主體。
接著老奶奶將奶油和起司倒入鍋中，充分攪拌混合、加熱後製作「奶油白醬」，起鍋後直接淋到高麗菜牛排上，再灑上黑胡椒，整道料理就完成了，且只要用筷子將高麗菜一片片剝下來即可食用。
短短23秒的簡易料理製作影片曝光後，不僅已有20多萬次觀看，更有來自各國的網友留言「真的把高麗菜當牛排吃，太有創意了吧」、「原來高麗菜也能用煎的...開眼界了」、「如果這樣在高檔餐廳，一份可能要500」、「煎起來真的感覺很好吃」、「看起來超讚的，好想試試」、「看完已經口水直流」、「日本奶奶都那麼強大的嗎」、「這根本高級餐廳出來的」。
事實上，該Tik Tok頻道中文翻譯為「奶奶的料理教室」，影片主角都是70多歲的奶奶，帶領網友們認識各種創意料理，並提供材料清單，除了Tik Tok頻道擁有近27萬粉絲外，YouTube也有25.8萬訂閱者，每次發明的料理總能讓人耳目一新，掀起話題。（編輯：張志浩）