太養眼！議員拚勝選找新助理　深Ｖ一秒搶目光

距離年底地方大選僅剩半年時間，不僅縣市長競爭激烈，縣市議員更是激戰，紛紛招募自己團隊盼能打贏選戰。新北市議員張志豪更找來有電視台記者、公關經驗的李香儀加入團隊，主要負責新聞處理，不過李香儀搶眼的外型，更吸引眾人目光。
李香儀是世新大學畢業，曾擔任壹電視社會記者、TVBS社會記者、頻果日報突發影音記者、中天社會記者，也是萊爾富品牌公關襄理；擔任記者期間主要以社會新聞為主，這次挑戰政治領域，則是希望實際在第一線協助解決問題。
李香儀說，因為個性活潑喜歡與人親近，從以前比較就很關注議題面的改善，但社會記者能夠幫助的範圍不大，大部分僅以個案來幫忙。這次轉換跑道，加入新北市議員張志豪得團隊，就是希望能夠正面的為大眾服務。
張志豪表示，李香儀是社會線記者，經常面對基層民生議題，市議員每天的選服案件也多是民生相關案件，因此要仰賴李香儀的專業。另外也需要李香儀過去職務的歷練，讓議題的回應有更大發揮。
張志豪指出，自己過去是政治幕僚、發言人出生，往往會落於政治判斷，李香儀的思考方式並非以政治為出發點，是以一般基層為主，更能讓團隊激發出不同的想法。
不過李香儀的亮眼外型也讓許多民眾注意，李香儀也在IG上分享生活照，除了有不少穿衣風格，更不吝嗇展現自己的好身材，胸前深V的畫面，更是一秒搶到所有目光。