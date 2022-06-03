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1918年後首次！俄國陷外債違約　恐觸發交換賠付逾600億

▲信用衍生品裁定委員會（CDDC）1日認定，俄羅斯未支付1筆美元計價主權債券的應計利息190萬美元，恐使俄羅斯出現逾1世紀以來，首次重大外債違約。圖為俄羅斯央行。（圖／美聯社／達志影像）
▲信用衍生品裁定委員會（CDDC）1日認定，俄羅斯未支付1筆美元計價主權債券的應計利息190萬美元，恐使俄羅斯出現逾1世紀以來，首次重大外債違約。圖為俄羅斯央行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-03 14:57:042022-06-03 14:57:54

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方陣營對其祭出一系列制裁，企圖將俄羅斯排除於全球金融體系之外。信用衍生品裁定委員會（The Credit Derivatives Determinations Committee, CDDC）1日又裁定，俄羅斯未支付1筆美元債券應計利息190萬美元，嚴重的話恐觸發數十億美元的信用違約交換（CDS）賠付額，並將成為俄國逾1個世紀以來，首次重大外債違約。

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綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，CDDC週三在其網站上表示，它對俄羅斯是否發生「未能支付信貸事件」的問題舉行投票，除了花旗銀行是唯一投反對票的以外，其他12間銀行皆投下贊成票。

CDDC的決定與4月初到期的債券有關，俄羅斯在延遲28天後才支付了這筆主權債務，但沒有一併支付約190萬美元的期間應計利息，構成了未能支付事件。CDDC將於近日再次開會，決定信用違約交換合約賠付額，據悉恐高達22億美元（折合新台幣約642億）。

報導提到，俄國上一次出現外幣債務違約是在1918年，原因是當時的布爾什維克革命領袖列寧（Vladimir Lenin），拒絕承認被廢黜的沙皇政權義務。

不同的是，這次導致俄國未能償債的原因，是來自國際社會的制裁，包含使莫斯科無法使用美國銀行持有的資金來支付其外債。儘管俄羅斯回應稱，它將開始以盧布償還，收取者之後可以透過俄羅斯金融機構，將這些錢轉換為其他貨幣，但許多債券都不允許這項操作。

有外媒指出，大多數的外債違約通常是由「沒有償還能力」、「沒有償還意願」2種原因導致，但像俄羅斯這次意願和能力兼具，卻因缺乏還款渠道導致違約的情況實屬罕見。

Algebris旗下全球信用機會基金（Global Credit Opportunities Fund）投資組合經理佛亞（Gabriele Foa）表示，有關這筆利息違約的定義偏技術性，不過若外國投資人從5月25日起就無法拿到錢，那這個違約很快將更具「實質性」。

所謂的違約，通常意味著1個國家在幾年內失去於國際資本市場借貸的能力，直到它重新獲得投資者的信心；目前雖然投資者對俄國的還款能力並未完全喪失，但如果制裁將俄國經濟推入嚴重衰退，則俄國將面臨不被信任的問題，也會連帶影響到其他與俄國有相關金融往來的國家。

目前，俄羅斯更廣泛違約的焦點是1998年發行的債券，預定6月24日支付票息，而俄羅斯目前國際債券餘額為400億美元，年底前須償付近20億美元。

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