1918年後首次！俄國陷外債違約　恐觸發交換賠付逾600億

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CDDC的決定與4月初到期的債券有關，俄羅斯在延遲28天後才支付了這筆主權債務，但沒有一併支付約190萬美元的期間應計利息，構成了未能支付事件。CDDC將於近日再次開會，決定信用違約交換合約賠付額，據悉恐高達22億美元（折合新台幣約642億）。
報導提到，俄國上一次出現外幣債務違約是在1918年，原因是當時的布爾什維克革命領袖列寧（Vladimir Lenin），拒絕承認被廢黜的沙皇政權義務。
不同的是，這次導致俄國未能償債的原因，是來自國際社會的制裁，包含使莫斯科無法使用美國銀行持有的資金來支付其外債。儘管俄羅斯回應稱，它將開始以盧布償還，收取者之後可以透過俄羅斯金融機構，將這些錢轉換為其他貨幣，但許多債券都不允許這項操作。
有外媒指出，大多數的外債違約通常是由「沒有償還能力」、「沒有償還意願」2種原因導致，但像俄羅斯這次意願和能力兼具，卻因缺乏還款渠道導致違約的情況實屬罕見。
Algebris旗下全球信用機會基金（Global Credit Opportunities Fund）投資組合經理佛亞（Gabriele Foa）表示，有關這筆利息違約的定義偏技術性，不過若外國投資人從5月25日起就無法拿到錢，那這個違約很快將更具「實質性」。
所謂的違約，通常意味著1個國家在幾年內失去於國際資本市場借貸的能力，直到它重新獲得投資者的信心；目前雖然投資者對俄國的還款能力並未完全喪失，但如果制裁將俄國經濟推入嚴重衰退，則俄國將面臨不被信任的問題，也會連帶影響到其他與俄國有相關金融往來的國家。
目前，俄羅斯更廣泛違約的焦點是1998年發行的債券，預定6月24日支付票息，而俄羅斯目前國際債券餘額為400億美元，年底前須償付近20億美元。