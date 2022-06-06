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買1送1吃不完！一蘭拉麵「加麵」免費吃　樂雅樂牛排爽吃

▲排隊夯店一蘭拉麵，推出單點「加麵」買一送一；樂雅樂則是外帶自取「海陸牛排」買一送一，還有日本和牛58折優惠。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲排隊夯店一蘭拉麵，推出單點「加麵」買一送一；樂雅樂則是外帶自取「海陸牛排」買一送一，還有日本和牛58折優惠。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-06 14:12:23

整個6月美食優惠吃不完，國人熱愛的排隊夯店一蘭拉麵，慶祝登台五週年，即日起至6/15(三)推出單點「加麵」買一送一；樂雅樂則是外帶自取「海陸牛排」買一送一，還有日本和牛5.8折優惠。

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日本超人氣「一蘭拉麵」受國人熱愛，慶祝登台五週年，即日起至6/15(三)推出「加麵」買一送一優惠，到店用餐單點「加麵」即贈APP「加麵」餐券（供下次來店使用，餐券使用期限為2022/7/1~2022/9/30）；至明年5/31為止，使用APP點數兌換加麵餐券達五次，還可再獲贈VIP限定神秘好禮。

同樣即日起至6/15(三)，到店購買伴手禮商品滿1000元(含)以上，即贈APP「電子刮刮樂」乙張，（金額可累積，一人最多領取三張），刮刮樂刮中的獎品可以當場兌換帶回家。

為了方便大家宅在家裡防疫也能享用美食，樂雅樂即日起至6/21只要線上訂餐、電話訂購即享外帶自取優惠，祭出「香煎牛排藍鑽蝦(6oz)」外帶買一送一，香煎牛排淋上黑胡椒醬汁，搭配阿拉伯藍鑽蝦，擁有雙主餐的海陸牛排套餐買一送一，套餐附湯品、麵包或白飯，兩份優惠價650元，（原價1300元），套餐附湯品、麵包或白飯。

▲海陸雙品，香煎牛排藍鑽蝦(6oz) 。（圖／翻攝自樂雅樂官網）
▲海陸雙品，香煎牛排藍鑽蝦(6oz) 。（圖／翻攝自樂雅樂官網）
還有日本秋田A5黑毛和牛排餐58折特惠999元（原價1,705元），一樣套餐附上湯品、麵包或白飯，超飽足。而且單筆滿999元，再加碼贈送韓國明太魚湯塊，（原價120元，數量有限，送完改以其它替代），加熱水沖泡即可開喝很方便。

整個6月，還有漢堡王7組買一送一；拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」。馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，「玉荷包、鮑魚」吃到飽；肉多多火鍋「加3元多3份肉盤」。王品陶板屋身分證對中2碼「2、0」（可跳號不連續）或 2002年出生的民眾，享主餐免費升級黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。          

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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