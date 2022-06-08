台中確診數全國第一　明宣佈高中以下是否繼續停課

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台中市疫苗施打率一直是全國的前段班，市府審慎評估下週復課可能性的同時，獲知台中今天確診人數首度全國第一，超越久居冠軍的新北市，頓時陷入兩難。台中市今1萬1,587例，雖比昨天的1萬2,498例少，仍在疫情高點。
市長盧秀燕在疫情記者會表示，台中市整體疫苗覆蓋率第一劑達95.29%、第二劑達86.45%、第三劑達70%，且持續增加中，疫苗覆蓋率剛好是9、8、7成。兒童疫苗施打總數已達13萬2010人，覆蓋率68%，施打狀況是六都前3名。
盧秀燕接著說，台中市的疫情高原期，預期還要維持一兩週，她先拿出「7至18歲的學生確診曲線圖」，再拿出過去2個月「台中市確診人數曲線圖」，說明自5月23日改採線上教學開始，7至18歲的確診人數佔比曲線往下走。即使近幾日台中處於高原期，7至18歲的確診人數佔比，曲線也是往下探。盧秀燕說：「據此可知，暫停實體課程，改採線上教學的措施，確實能避免學生大幅確診的情形。」
盧秀燕說，台中市高中以下（含公私幼兒園人數）大概是40萬5,000人，目前停課11天，平均到校人數約3.6萬人，換算每天到校人數約1成左右，以國小及幼兒園學生到校人數居多。對於外界關心台中學校停課是否再延一週，她表示會依據最新的疫情資訊，廣徵家長團體意見後，明天（9日）對外說明。
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