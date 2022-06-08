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台中確診數全國第一　明宣佈高中以下是否繼續停課

▲台中市長盧秀燕秀出一張往下走、另一張往上爬的曲線圖，說明台中市因學校停課，即使確診數不斷創新高，學生佔比仍往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市長盧秀燕秀出一張往下走、另一張往上爬的曲線圖，說明台中市因學校停課，即使確診數不斷創新高，學生佔比仍往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-08 16:33:332022-06-08 16:46:03

台中市今（8日）新增1萬1,587例，首度超車新北躍升全國第一，由於彰化縣昨預告下週「可能」恢復實體課，家長不斷湧進盧秀燕臉書，要求儘快宣佈停復課政策，盧秀燕今（8日）秀出兩張統計表，強調停課兩週以來，台中市學生確診數大幅下降，且目前還是疫情高原期，是否恢復實體課必須仔細評估，定於明天公佈。

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彰化縣長王惠美昨在疫情記者會透露，疫情已攀過最高峰，下週很可能恢復實體課，屆時將要求學生通過快篩再進學校。大量家長隨即湧進台中市長盧秀燕臉書留言，要求市府盡早宣佈高中以下停課政策是否延續。雖然王惠美今改口，表示要再觀察、週五才會宣佈是否繼續停課，但雲林縣、嘉義市已宣佈下週一恢復實體上課。市府不敢怠慢，原由副市長令狐榮達代打的疫情記者會，臨時改為盧秀燕親自主持。

▲台中市三劑疫苗施打率皆高於全國平均值。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市3劑疫苗施打率皆高於全國平均值。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市兒童疫苗施打率已達68%。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市兒童疫苗施打率已達68%。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
台中市疫苗施打率一直是全國的前段班，市府審慎評估下週復課可能性的同時，獲知台中今天確診人數首度全國第一，超越久居冠軍的新北市，頓時陷入兩難。台中市今1萬1,587例，雖比昨天的1萬2,498例少，仍在疫情高點。

市長盧秀燕在疫情記者會表示，台中市整體疫苗覆蓋率第一劑達95.29%、第二劑達86.45%、第三劑達70%，且持續增加中，疫苗覆蓋率剛好是9、8、7成。兒童疫苗施打總數已達13萬2010人，覆蓋率68%，施打狀況是六都前3名。

盧秀燕接著說，台中市的疫情高原期，預期還要維持一兩週，她先拿出「7至18歲的學生確診曲線圖」，再拿出過去2個月「台中市確診人數曲線圖」，說明自5月23日改採線上教學開始，7至18歲的確診人數佔比曲線往下走。即使近幾日台中處於高原期，7至18歲的確診人數佔比，曲線也是往下探。盧秀燕說：「據此可知，暫停實體課程，改採線上教學的措施，確實能避免學生大幅確診的情形。」

▲台中市確診人數曲線圖一直往上爬，以7天為一週期。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市確診人數曲線圖一直往上爬，以7天為一週期。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市7至18歲的學生確診曲線圖，自停課後一直往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
▲台中市7至18歲的學生確診曲線圖，自停課後一直往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.08）
盧秀燕說，台中市高中以下（含公私幼兒園人數）大概是40萬5,000人，目前停課11天，平均到校人數約3.6萬人，換算每天到校人數約1成左右，以國小及幼兒園學生到校人數居多。對於外界關心台中學校停課是否再延一週，她表示會依據最新的疫情資訊，廣徵家長團體意見後，明天（9日）對外說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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