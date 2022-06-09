619臺灣蝦產業嘉年華　鼓勵民眾支持在地生產

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臺灣從蝦苗孵化、飼料配方到養殖的技術與設備，在當時的技術都居於世界領先的地位，除草蝦外，臺灣的氣候與環境也非常適合白蝦、泰國蝦等蝦類的養殖，甚至發展出非常獨特的休閒釣蝦文化；因此，過去在臺灣養蝦是支撐臺灣經濟的重要產業，現在則是深植於臺灣人心中的美味記憶。
「619 臺灣蝦產業嘉年華」活動特邀草蝦之父美譽的廖一久出席，而619正好是廖一久的諧音，藉由廖一久過去成功推動臺灣養蝦產業的經驗，喚起國人對於臺灣蝦的美味記憶；廖一久將帶領大家回顧臺灣養蝦的輝煌歷史，以及農委會長官介紹近年來國內產官學，一起努力復興臺灣蝦的成果。
「臺灣養殖蝦類技術精進研討會」則邀近期獲得世界動物健康組織傑出貢獻獎，有養蝦之母美譽的成功大學羅竹芳講座教授，及產、官、學各界專家學者共聚一堂；將針對目前氣候變遷、糧食危機、海洋生態、疾病防控、科技育種，及品質管控等世界養蝦產業面臨的重要議題，提出「6」大建議。
同時為讓一般民眾也能實際認識美味的臺灣蝦，活動期間將在臺北花博農民市集特別開闢臺灣養殖蝦專區，現場展售白蝦、泰國蝦及草蝦等臺灣本地生產的優質水產品，歡迎民眾前往參觀選購；另6月19日中午12點10分舉辦「619 臺灣蝦再起飛」主題活動，將邀知名主廚現場示範美味臺灣蝦料理。
透過名人與專家的現身說法，鼓勵餐廳與民眾在多支持在地生產、低碳足跡的臺灣蝦。享受新鮮、營養、健康且美味的臺灣蝦，為即將到來的酷夏補充精力；如同日本人夏天吃鰻魚的習慣，也期盼透過「619 臺灣蝦產業嘉年華」活動，帶動國人619吃臺灣蝦的風潮，逐漸成為臺灣人共同的文化與美味記憶。