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不只麻辣拌麵！關懷包被加料粽子　中市府：候選人請退場

▲台中市民政局長吳世瑋證實，市府已接到關懷包被加料的投訴。（圖／台中市政府提供，2022.06.09）
▲台中市民政局長吳世瑋證實，市府已接到關懷包被加料的投訴。（圖／台中市政府提供，2022.06.09）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-09 16:25:10

台中市每日確診者上萬人，送給確診者的關懷包，竟被候選人開發成新的宣傳平台！繼昨天被抱怨關懷包出現麻辣拌麵「意圖痛死確診者喉嚨」，今再被踢爆有候選人趁當義工之便，加送粽子及文宣口罩。市府證實確有此事，強調居家關懷包夾帶競選小物、與鮮食混在一起非常不妥，熱心人士若真心要服務社會，就不要穿競選背心。

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▲台中市大雅區關懷包被里長候選人夾帶文宣。（圖／記者台中市議員吳顯森提供，2022.06.09）
▲台中市大雅區關懷包被里長候選人夾帶文宣。（圖／台中市議員吳顯森提供，2022.06.09）
台中市給確診者的關懷包，因內容物豐富多元，曾被網友封為「全國最澎湃」關懷包，平時大多由物流公司派發，少數由里長發送。台中市議員吳顯森日前接獲民眾投訴，指大雅區某社區並非由里長親自發送，而是由打算參選下屆里長的鄰長代勞，不僅洩漏確診者個資，防疫關懷包外箱還附上「專程拜訪」的競選小物文宣，根本是「打著防疫名號，進行競選宣傳」！

吳顯森說，關懷包不只多了口罩等競選小物，還有一串來源不明的肉粽。類似的狀況也發生在南區，市議員鄭功進說，有人打著志工名義、穿著里長競選背心發送關懷包，似乎怕人不知自己正在做善事，在門外就大喊「某某某，你的關懷包！」喊到左鄰右舍都知道某家有確診者正在隔離，害當事人尷尬得要命。

▲台中市關懷包被加料，不只有候選人文宣口罩（左下），還出現粽子。（圖／記者台中市議員吳顯森提供，2022.06.09）
▲台中市關懷包被加料，不只有候選人文宣口罩（左下），還出現粽子。（圖／台中市議員吳顯森提供，2022.06.09）
台中市民政局長吳世瑋今（9日）證實已接到投訴，他表示台中市近來確診動輒上萬人，合作的幾家物流公司，每天頂多消化8、9千份關懷包，剩下的就要拜託里長幫忙。民政局對里長的協助很感謝，但穿著競選背心、夾帶競選小物甚至把物資和肉粽混在一起，確實不妥。

吳世瑋說，已請各區公所通知里長，不要再夾帶競選小物，如果無法親送、必須透過志工或鄰長、家人當幫手，也請穿職務背心，不要穿競選背心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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