炒飯怎麼炒都很難吃？內行「改加這罐」升天：比泡麵更強
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，不過，許多人尋求便利的同時，也希望攝取營養均衡，會到超市、大賣場購買單純的袋裝麵條，自行加入配料煮成家常麵，其中最常被拿來煮麵的配料就是「茄汁鯖魚罐頭」，煮出來的麵又有「颱風麵」之稱。不過，近日就有網友分享其獨門做法，指出拿來「炒飯」過後，一吃完全回不去，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「市售的茄汁鯖魚罐頭，長輩都會用來煮麵，有次靈機一動，我就把它拿來炒飯，結果沒讓我失望！好吃到....決定以後有這種茄汁鯖魚罐頭，我都要拿來炒飯！」
而原PO也大方分享做法，指出「先將洋蔥、青椒切絲入油鍋炒香，接著加入白飯炒散，攪碎的茄汁鯖魚倒入拌炒，加入少許鹽巴以及醬油繼續拌炒就能起鍋」對於有網友提問「這樣炒飯不會太濕嗎？」原PO則透露「所以在洋蔥跟青椒炒香之後，就要先下白飯炒散，讓白飯表面附上一層油，茄汁鯖魚罐頭下去之後在短時間完成就不會太濕了」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！真的沒有試過欸.....」、「又學到這道了啦！謝謝分享」、「已經放入口袋名單，非常感謝啦」、「哇！這個炒飯應該會更好吃，感謝分享」、「第一次看到，感覺好好吃喔」、「以前真的都只拿來煮麵....超好吃的感覺，改天試試看」；也有不少婆媽表示「用鮪魚罐頭也可以喔，鮪魚炒飯超好吃」、「我家是用鮪魚罐頭，鮪魚炒飯很好吃」、「比泡麵還要強好多，要吃泡麵不如這樣吃，謝謝分享啦」。（編輯：張嘉哲）