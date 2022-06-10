資方Q3景氣樂觀度降、勞方轉悲觀！44.8%企業計畫調薪

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而對於今年Q3景氣，上班族依舊小心面對！樂觀的佔17.1%、悲觀看待的有23.7%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是-6.6%，相較前季是+6.3%，出現「由正轉負」狀態，但對比「去年同期」-30.1%，顯見勞方悲觀情況，還沒有達到當時「三級警戒」的高峰。
對此，yes123求職網發言人楊宗斌預估，目前應處於邊境解封前最後的「經濟陣痛期」，特別在第三季之前，仍要觀察實施「無薪假」的人數，是否正蠢蠢欲動攀升，尤其針對「疫情重災區」的觀光業與餐飲業。
他認為，所幸政府在此時推出345.6億的紓困與振興方案，將採取「助產業」、「護勞工」、「減負擔」與「穩金流」等四大面向，加上對內需產業來說，雖然過去兩年，受制於疫情衝擊，帶來業績黑暗期，但業者持續修正營運策略，如擴編數位人才、改採電商通路，今年應該能避免去年三級警戒的慘況，準備好迎接黎明前的曙光。
詢問資方接下來的薪酬規劃，據yes123求職網的調查顯示，合計有44.8%的企業透露，在今年「下半年」有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的18.5%，以及前年的32.4%，但仍低於2019年的54.4%；其中又分成32%計畫「績效加薪」、12.8%計畫「全面加薪」，預計加薪的幅度，平均落在3.9%。
除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查發現，合計有36.3%的企業表示，在下半年「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的25.3%，以及前年的29.3%，但仍低於2019年的47.2%。情況又區分成，25.9%為「平均金額沒有比去年同期高」、10.4%為「平均金額比去年同期高」。
楊宗斌解讀，目前企業調薪、分紅意願，尚未回到「疫情爆發前」的水準，且若因本土疫情延燒，導致業績下滑，在無法開源、僅能節流時，資方不會太過積極調整員工薪酬結構。
楊宗斌呼籲，產官學界應該超前部署，避免出現社會新鮮人失業潮，並預防「就業冰河期」，推出能持續一整年的政策；並留意「疫」外長期失業，甚至退出求職行列的沮喪勞工、怯志人口，後疫情時代的技能培訓、職涯轉型，急需官方力量的奧援；建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將員工生活開銷壓力、通膨壓力，皆納入薪酬變動的因素之一，畢竟從長期來看，上班族過度省錢、「只儲蓄、不消費」，對台灣內需經濟而言，並不是件好事，可能形成惡性循環，繼續陷入「悶經濟」的困境。