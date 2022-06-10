《航海王》新人物登場！她嗆魯夫「別當海盜了吧」

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《航海王》用故事跟視覺讓人熱血沸騰，這次還要讓粉絲有聽覺上的饗宴，美音作為航海王首位出道偶像，有別以往的動漫宣傳方式，大手筆為美音重金禮聘日本天王天后御用音樂製作人打造歌曲，並依序曝光MV，穿插美音自拍的「日記」影片跟粉絲保持互動，連自拍過程有時會失焦的小細節都仿真，完全比照「真人」大咖歌手開世界巡迴演唱時最高規格待遇；美音似乎也在日記影片中透露劇場版的關鍵訊息，像第一支影片就跟粉絲分享，在艾利吉亞這座小島，曾經發生過傷心的回憶，她要將這裡變成音樂無所不在的美麗島嶼。
透過尾田榮一郎親手繪製的電影海報，這次的故事重點會放在「草帽小子」魯夫、美音、紅髮傑克三人身上；正式預告中，魯夫跟美音看起來是分開很久的青梅竹馬，在喬巴跟海賊們拿螢光棒、應援毛巾化身為美音的狂熱粉絲時，他向眾人解釋道美音是紅髮傑克的女兒，呼應前導預告中，紅髮傑克告訴美音：「就算分隔兩地，妳也永遠是我的女兒。」不少網友當起鍵盤柯南，分析個性灑脫的紅髮傑克是否真的有女兒，以及分開這些年，美音到底去了哪裡，第15部電影挾帶25週年的氣勢，把航海王故事推向另一個高潮。《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。