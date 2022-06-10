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《航海王》新人物登場！她嗆魯夫「別當海盜了吧」

▲《航海王劇場版：紅髮歌姬》神祕關鍵角色「美音」。（圖／双喜）
▲《航海王劇場版：紅髮歌姬》神祕關鍵角色「美音」。（圖／双喜）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-10 18:00:002022-06-10 18:50:37

日本人氣漫畫《航海王》系列第15部電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》將於8月台、日上映，電影有別於電視動畫的劇情，將有全新角色現身，最重要的神祕關鍵人物「Uta」藏著許多亮點，造型有著一白一紅的頭髮跟翅膀，甚至說出：「吶，魯夫，別當海盜了吧！」個性嗆辣。

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▲《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。（圖／双喜）
▲《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。（圖／双喜）
「Uta」在日文有「歌」的意思，人物角色設定為世界的歌姬，中文官方正名為「美音」，代表美麗的聲音；航海王官方社群透過全球直播宣布，由幫《排球少年》女神球經「潔子學姊」配音的聲優名塚佳織擔綱，她說：「很驚訝我可以得到這個角色，美音是一個天真可愛的人，我很喜歡她在電影裡跟魯夫有一些直接對抗的場景。」歌聲部分找來紅遍日本大街小巷，以厭世神曲《吵死啦》爆紅的神祕女歌手Ado獻唱。

《航海王》用故事跟視覺讓人熱血沸騰，這次還要讓粉絲有聽覺上的饗宴，美音作為航海王首位出道偶像，有別以往的動漫宣傳方式，大手筆為美音重金禮聘日本天王天后御用音樂製作人打造歌曲，並依序曝光MV，穿插美音自拍的「日記」影片跟粉絲保持互動，連自拍過程有時會失焦的小細節都仿真，完全比照「真人」大咖歌手開世界巡迴演唱時最高規格待遇；美音似乎也在日記影片中透露劇場版的關鍵訊息，像第一支影片就跟粉絲分享，在艾利吉亞這座小島，曾經發生過傷心的回憶，她要將這裡變成音樂無所不在的美麗島嶼。

透過尾田榮一郎親手繪製的電影海報，這次的故事重點會放在「草帽小子」魯夫、美音、紅髮傑克三人身上；正式預告中，魯夫跟美音看起來是分開很久的青梅竹馬，在喬巴跟海賊們拿螢光棒、應援毛巾化身為美音的狂熱粉絲時，他向眾人解釋道美音是紅髮傑克的女兒，呼應前導預告中，紅髮傑克告訴美音：「就算分隔兩地，妳也永遠是我的女兒。」不少網友當起鍵盤柯南，分析個性灑脫的紅髮傑克是否真的有女兒，以及分開這些年，美音到底去了哪裡，第15部電影挾帶25週年的氣勢，把航海王故事推向另一個高潮。《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。


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