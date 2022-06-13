王世堅質詢必送禮 柯文哲：很多都送幕僚、最喜歡腳踏車
台北市長柯文哲近日幾乎每日都進入議會，進行施政總質詢。而「頭號柯黑」民進黨議員王世堅，只要適逢柯文哲施政報告，或是市政總質詢時，總是會準備各種禮物送給柯文哲，其中多數更深具寓意。而被問到其中最喜歡哪一樣，柯文哲也直白表示最喜歡「腳踏車」。
除了在柯文哲任內，前兩任市長馬英九及郝龍斌在任時，王世堅就有在質詢時送禮給市長的習慣。今（13）日柯文哲也被問到，王世堅送的這麼多物品當中，最後都如何處理？柯文哲則指出，一開始王世堅都會找人把物品拿回去，但後來就會詢問對方「到底是道具還是送的？」可能就因此覺得「不好意思」所以才不來拿了。
而議員陳炳甫則追問，之後王世堅送的物品如何處理？對此柯文哲則表示，之前都會退還回去，後來開始會把大部分的禮物轉送給助理。至於最喜歡的是哪樣東西？柯文哲則不假思索表示「腳踏車」。
關於腳踏車的部分，源自於柯文哲2021年4月8日下午進入議會進行施政報告時，柯文哲利用報告前的時間，贈送了一台摺疊腳踏車給柯文哲，車身上還寫了「市長不難，專心市政而已；政治不難，找回網軍而已」。
針對送禮一事，王世堅辦公室日前也發表聲明，表示近年來王世堅議員在議場送柯市長的禮物（包括每年上下會期施政報告、總質詢），都是由柯市長的幕僚現場代為收走下，「我們從未跟柯市長與柯市府的任何同仁要求反還，且柯市長與柯市府也未還給我們。」辦公室方面強調，所以沒有柯市長所提及的「道具」問題。