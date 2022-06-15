邱淑媞示警台灣恐有MIS-A 年輕男性有「6大症狀」快就醫
疫情指揮中心公布國內今（15）日新增143例染疫死亡個案，不過昨（14）日新增的2例40多歲男性確診個案死亡讓外界懷疑，國內可能已出現MIS-A（成人多系統發炎症候群），雖然指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日回應認為，該2案年齡40歲以上，且發生到死亡時間在2週之內，評估MIS-A可能性不高。但國健署前署長邱淑媞在臉書貼文示警，MIS-C的「成人版」MIS-A， 可能已經在台灣出現。MIS-A好發於年輕男性，提醒民眾，如果有持續發燒並合併有胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚有疹子、嘔吐等症狀任2項以上，就應該要懷疑可能是MIS-A，必要時應該立即就醫治療。
邱淑媞貼文指出，MIS-A的A是指adults、成人。與兒童版MIS-C一樣，都是先有新冠感染，然後發生多系統發炎症候群。好發於年輕男性，與兒童表現不同之處是，心血管系統表現很常見，包括心肌炎、心包膜炎、冠狀動脈擴張/動脈瘤、心室功能不全、心律不整等；病人可能覺得胸悶、胸痛、胸口緊，發生低血壓，甚至休克。而腸胃道症狀， 在大人與兒童一樣很常見，而皮膚/黏膜之症狀比率比兒童略低。
邱淑媞引述美國疾管署的建議提醒民眾，如果出現持續發燒，合併有胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚有疹子、嘔吐等症狀任2項以上，就應該要懷疑可能是MIS-A。而出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、出現意識不清、醒不來或無法保持清醒。還有皮膚、嘴唇或指甲蒼白、泛藍，以及其他任何嚴重不適，任何一個症狀都要馬上就醫。