鋒面斷成兩截雨勢趨緩！明天大雨再來 週五放晴夏天到了
今（15）日受到鋒面移至台灣北部海面加上西南風影響，各地天氣都變得不穩定，尤其午後山區及東北部地區都出現明顯雨勢，中央氣象局資深預報員官欣平指出，由於鋒面結構有些破碎，今天入夜後到明（16）日清晨雨勢會稍微趨緩一些，不過明日西半部地區天氣還是很不穩定，隨著對流一波一波移入，西半部地區仍有斷斷續續陣雨，尤其午後中部以北、東北部地區甚至花蓮的平地，有可能有局部大雨發生機率，提醒民眾外出還是要記得攜帶雨具。預計週五（6/17）鋒面就會逐漸遠離，各地天氣會持續好轉，尤其下週二（6/21）之後太平洋高壓西伸，會逐漸轉變為夏季天氣型態，天氣高溫悶熱。
官欣平指出，整體而言未來一週各地天氣會慢慢轉好，週五開始到下週三（6/22）各地大多為多雲到晴，不過受到偏南風影響，週五到下週一（6/20）迎風面的南部及東南部地區有零星短暫陣雨，天氣稍微不穩定，午後北部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。到了下週二之後太平洋高壓逐漸西伸，慢慢會轉為夏季天氣型態，只剩東南部地區有局部短暫陣雨，山區及北台灣午後有局部短暫雷陣雨，其他地區晴朗炎熱。
至於氣溫方面，明天各地高溫約攝氏30到33度，週五之後各地高溫會逐日攀升，天氣感受上會比較悶熱，到了下週日之後西半部地區高溫可達攝氏34度左右，東部地區高溫也有攝氏30到31度。