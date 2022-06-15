白飯「丟進油鍋炸」要做啥？廚師抖神級用途 眾讚長知識
隨著近年物價激漲和疫情影響，許多人的日常三餐都開始選擇在家自煮，除了煎、炒、蒸等烹飪方式外，久久吃一次「炸物」也能讓人心滿意足，對此一名廚師就透過影片分享，他將「白飯」丟入油鍋內炸，但這並非一道創意料理，而是有特殊功能，用途公布後，網友紛紛大讚「長知識」。
過去擁有3年日本高級餐廳廚師經驗的瑋辰，在影音平台Tik Tok發布影片分享，許多人在家中炸完東西後，都會有「油變髒」的情形發生，無論怎麼用網子撈都清不乾淨，甚至影響後續要炸的食材味道，對此他分享，其實可將一些白飯放進油鍋，起初白飯是散著的，但炸過1~2分鐘後，白飯會慢慢成團，並將由鍋內的小屑屑吸起來，讓油換然一新。
除了利用白飯外，瑋辰還提到，可以在稍微降溫的油鍋內，慢慢倒入一小碗太白粉水，並搭配筷子攪拌，也能夠吸收油內的雜質，不過要注意的是，進行此動作前，一定要先「關閉油鍋的火」，以免太白粉水到處四濺，釀成意外。
事實上，白飯之所以能夠吸收油內雜質，主因是「澱粉內有空隙，白飯下油鍋後，雜質就會進入空隙中被吸附，進而讓使用過的油變得較清澈。
影片一出以有上萬次觀看，網友們也紛紛留言大讚，「哇～又長知識了」、「原來用白飯可以～之前沒聽過」、「這知識好棒耶」、「哇～這是密技啊」、「還蠻實用的，感謝分享」、「白飯原來不是只能吃」；此外，瑋辰也提醒，一般食用廢油建議等冷卻後，裝至寶特瓶或鐵桶拿給資源回收車回收，做餐飲業用的油量比較大，也可以聯絡專門回收食用廢油的公司回收，若直接倒入水槽，可能會因此堵住。（編輯：張志浩）