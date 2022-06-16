COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

50歲婦人腹中藏7公斤巨型囊腫！「4族群」突然變胖要小心

▲一名50多歲的女性，近半年發現自己明顯變胖，後來甚至還會喘，就醫才發現腹中竟有40公分乘以20公分的巨大卵巢囊腫。（圖／台北市立聯合醫院提供）
▲一名50多歲的女性，近半年發現自己明顯變胖，後來甚至還會喘，就醫才發現腹中竟有40公分乘以20公分的巨大卵巢囊腫。（圖／台北市立聯合醫院提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 12:03:202022-06-16 12:03:33

女性朋友如果發現突然發胖了，別只想減肥，要注意是不是身體出了狀況！有一名50多歲的婦人，最近半年明顯變胖，肚子明顯腫了一圈，原本以為只是需要減肥，但後來看電視、睡覺都會覺得呼吸困難，到台北市立聯合醫院中忠孝院區寄一，經超音波及電腦斷層掃描才發現，原來腹中長了一個40乘20公分的巨大卵巢囊腫，緊急剖腹開刀取出了超過7公斤的黏液型囊腫。北市聯醫忠孝院區婦產科主任鄭志堅說，一般卵巢囊腫剛開始長大症狀不明顯，不太容易被發現，若長到超過10公分的巨大囊腫，極可能壓迫周圍器官，出現腹脹、腹痛，最嚴重恐導致病患死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭志堅指出，卵巢腫瘤是女性生殖器常見的腫瘤，因卵巢位於骨盆腔深部，通常不容易及早發現。依照類型可以分為三種，包括「非贅生性之卵巢囊腫」，例如功能性囊腫、子宮內膜異位瘤等等。「贅生性卵巢囊腫」，如畸胎瘤、漿液性卵巢囊腫、黏液性卵巢囊腫等。最後就是「惡性卵巢腫瘤」。

由於卵巢良性腫瘤通常在早期很小也幾乎沒有症狀，因此往往在婦科例行性檢查時才偶然發現到。等到腫瘤慢慢增長到約4~8公分以上中等大小時，就會開始感腹脹或腹痛甚至腹部腫塊，若腫瘤長大到骨盆腔及腹腔時，即可能產生壓迫症狀，如頻尿、便祕。

鄭志堅說，通常卵巢腫瘤大小分三種，以這次個案來說，腫瘤大魚20公分以上已經算是巨大卵巢瘤，一般來說非常少見，如果出現感染、破裂或扭轉時，就可能需要緊急手術治療。以這名婦女案例來說，可能是症狀不太明顯導致患者警覺性不夠，而黏液性囊腺瘤更是卵巢瘤中最容易形成巨大腫瘤的一種。

黏液性囊腺瘤好發於30~50歲的女性患者，大多為單側性，只有5~10%為雙側性，一般較大，容易發生壓迫徵狀。囊內容物為黏液性、不透明、黏稠液看似膠凍。黏液性囊腺瘤超過8成以上都為良性，但有10%為邊緣性惡性，不到10%為惡性。

鄭志堅表示，卵巢瘤在治療上還是以手術為主，手術種類主要為囊腫切除術及卵巢全切除術兩大類。大多數卵巢良性腫瘤病人使用腹腔鏡手術即可，若有巨大卵巢囊腫或是懷疑為惡性腫瘤者，還是建議剖腹手術，安全性較高。

鄭志堅強調，肥胖、初經年齡較早、不孕症患者、有家族史者的女性朋友，是卵巢腫瘤的高危險族群。超音波是檢查婦女生殖器腫瘤最常用、最方便，且是快速及高準確性的工具。若再配合血液腫瘤標記的檢查，可提供參考區分是良性腫瘤或是惡性腫瘤。若想避免卵巢囊腫復發，建議女性朋友培養規律的生活作息，避免攝取過多富含荷爾蒙的食物例如油炸類和皮下脂肪多的食物種類，可降低卵巢病變風險。「女性朋友安排健康檢查，當做完子宮頸抹片檢查後，可以再加做婦科超音波檢查，就能可及早發現治療。」

邱淑媞示警台灣恐有MIS-A　年輕男性有「6大症狀」快就醫

預防腦霧怎麼吃？營養師「關鍵2招」：外食族也輕鬆上手

妥瑞氏症報你知！患者易說髒話、發怪聲　全因大腦出問題

陳時中確診！「老菸槍」恐導致重症風險提高？專家這麼說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀