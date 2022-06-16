50歲婦人腹中藏7公斤巨型囊腫！「4族群」突然變胖要小心

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由於卵巢良性腫瘤通常在早期很小也幾乎沒有症狀，因此往往在婦科例行性檢查時才偶然發現到。等到腫瘤慢慢增長到約4~8公分以上中等大小時，就會開始感腹脹或腹痛甚至腹部腫塊，若腫瘤長大到骨盆腔及腹腔時，即可能產生壓迫症狀，如頻尿、便祕。
鄭志堅說，通常卵巢腫瘤大小分三種，以這次個案來說，腫瘤大魚20公分以上已經算是巨大卵巢瘤，一般來說非常少見，如果出現感染、破裂或扭轉時，就可能需要緊急手術治療。以這名婦女案例來說，可能是症狀不太明顯導致患者警覺性不夠，而黏液性囊腺瘤更是卵巢瘤中最容易形成巨大腫瘤的一種。
黏液性囊腺瘤好發於30~50歲的女性患者，大多為單側性，只有5~10%為雙側性，一般較大，容易發生壓迫徵狀。囊內容物為黏液性、不透明、黏稠液看似膠凍。黏液性囊腺瘤超過8成以上都為良性，但有10%為邊緣性惡性，不到10%為惡性。
鄭志堅表示，卵巢瘤在治療上還是以手術為主，手術種類主要為囊腫切除術及卵巢全切除術兩大類。大多數卵巢良性腫瘤病人使用腹腔鏡手術即可，若有巨大卵巢囊腫或是懷疑為惡性腫瘤者，還是建議剖腹手術，安全性較高。
鄭志堅強調，肥胖、初經年齡較早、不孕症患者、有家族史者的女性朋友，是卵巢腫瘤的高危險族群。超音波是檢查婦女生殖器腫瘤最常用、最方便，且是快速及高準確性的工具。若再配合血液腫瘤標記的檢查，可提供參考區分是良性腫瘤或是惡性腫瘤。若想避免卵巢囊腫復發，建議女性朋友培養規律的生活作息，避免攝取過多富含荷爾蒙的食物例如油炸類和皮下脂肪多的食物種類，可降低卵巢病變風險。「女性朋友安排健康檢查，當做完子宮頸抹片檢查後，可以再加做婦科超音波檢查，就能可及早發現治療。」