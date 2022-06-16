肯尼NOW星球／PLG季後賽特別篇！回顧攻城獅首輪系列賽
本周《肯尼NOW星球》推出特別篇！例行賽排名第一的新竹街口攻城獅在季後賽首輪碰到新北國王頑強的抵抗，以3:2驚險晉級總冠軍戰，將於週六（18日）和富邦勇士正面碰頭，在首輪比賽中，攻城獅本土球員輪流跳出來接管比賽，李家瑞、朱雲豪、田浩和高國豪都有非常精彩的表現，今晚就和肯尼哥一起來回顧首輪季後賽吧！
首場比賽雖然攻城獅以97:86擊敗國王拔得頭籌，但攻城獅開局陷入苦戰，林冠綸認為：「今天這場球是攻城獅成軍以來的第一場季後賽，所以大家在一開始比賽太緊張太緊繃，比賽攻守設定上面顯得比較混亂，那在第二節開始後，球員慢慢回到我們正常訓練狀態，然後在球隊的設定之下去做防守跟進攻，慢慢把分數追回來」。
延續第一戰的氣勢，第二戰攻城獅在主場擊退新本國王取得聽牌優勢，而此役大爆發的朱雲豪則說：「我本來就是人來瘋的球員，滿場的球迷其實會讓我更享受在這個氛圍，希望不要是曇花一現，儘量維持這種高檔的表現，直到我們想要拿到的東西」。
不過到了第三戰和第四戰，新北國王找回狀態，連下兩城硬是將系列賽扳平，新北國王球星楊敬敏表示：「前兩戰確實不是很理想，所以我想說利用自己的破壞力去幫助隊友去取分，大家開始有在做正向的溝通，然後用對的方式去打球，這是我們這兩場最大的收穫」。
在第五戰開始之前，雙方都因健康因素少了許多重要的球員，最終攻城獅以98:93收下勝利，總教練林冠綸會如何評價這個系列賽呢？下一輪面對富邦又有什麼策略？6月16號週四晚間十點，記得收聽收看《肯尼NOW星球》喔。