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大眼萌貓被丟包貓咖！店主「翻開氣瘋」　網怒：這是犯罪

▲大眼萌貓被丟在日本車站，好心人翻開波士頓包後傻眼，網友怒噴：「這是犯罪」。（圖／Twitter：necorepublic）
▲大眼萌貓被丟在日本車站，好心人翻開波士頓包後傻眼，網友怒噴：「這是犯罪」。（圖／Twitter：necorepublic）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 17:32:152022-06-18 17:35:00

千萬不要惡意遺棄任何生命！日本貓咪咖啡廳Neco Republic店主，昨（17）日晚間在岐阜店外發現一個被束帶勒緊的波士頓包，上面寫明「有貓在裡面」，疑似刻意將其丟包在此，店主趕緊打開包包救援，發現裡頭的貓咪竟已屆臨盆，令其憤怒至極，直批：「這是有計畫的犯罪！」。

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▲日本貓咖Neco Republic昨晚在店外發現一個波士頓包。（圖／Twitter：necorepublic）
▲日本貓咖Neco Republic昨晚在店外發現一個波士頓包。（圖／Twitter：necorepublic）
▲上頭被用束帶綁緊。（圖／Twitter：necorepublic）
▲上頭被用束帶綁緊。（圖／Twitter：necorepublic）
貓咖Neco Republic除服務客人，還致力於中途貓咪。昨日晚間7點到10點之間，店主在岐阜店外發現一個波士頓包，包上寫著「裡面有貓」，外頭則用束帶綑緊。店主翻開包包後找到一隻懷孕母貓，且似乎已離生產日不遠，看起來相當無助，但對人類的撫摸及接觸相當信任，能確定是隻被馴養的貓咪。

▲店主在包內找到一隻貓咪。（圖／Twitter：necorepublic）
▲店主在包內找到一隻貓咪。（圖／Twitter：necorepublic）
▲包包裡頭被畫筆塗得亂七八糟。（圖／Twitter：necorepublic）
▲包包裡頭被畫筆塗得亂七八糟。（圖／Twitter：necorepublic）
包包似乎有寫著一些名字等字眼，可都被對方用麥克筆亂塗亂畫，難以辨識，這令店主相當氣忿，認定這是起「有預謀的犯罪」，並認為「不管發生什麼狀況，我絕對不能允許你放棄一條生命」。

▲貓貓雖然害怕，但不會抵抗人類的撫摸，能確定是已被人類馴養的貓。（圖／Twitter：necorepublic）
▲貓貓雖然害怕，但不會抵抗人類的撫摸，能確定是已被人類馴養的貓。（圖／Twitter：necorepublic）
貓咪目前已被收容於店內，業主也在今日前往警局報案，並希望能藉由網路將此事傳播，取得目擊者或經過車輛的行車紀錄器，不讓惡意棄養人士逍遙法外。

網友回覆：「這是犯罪，棄養的人要不得」、「還好貓貓平安無事，做出這種事的人一定要被抓到」、「必須嚴懲」、「這不是人類會做的事情。如果是人的孩子馬上就會成為大新聞……貓也一樣，對吧？」。 （編輯：李惠婷）


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