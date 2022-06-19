免等國旅補助！墾丁凱撒折1300元 雄獅2日遊每人1999元
免等國旅振興補助7/15開跑，現在就有早鳥優惠可享受！墾丁凱撒大飯店全新整修引進南島度假風情，搶先推出「安心玩 優惠加碼」活動，即日起可享每房每晚加碼安心補助1,300元，7/15後搭配觀光局國旅振興補助，最高每房每晚可省下2,600元；雄獅旅遊祭出「夏日避暑100招」主題遊程，2日遊每人只要1,999元起。
墾丁凱撒大飯店歷經餐廳、客房大規模整修計畫，今年初全面迎來新風貌，以清新木質調色系引進南島度假風情，除保留旅客喜愛的開放式通透衛浴設計，重新調整動線與水電配置、新增多功能長桌、更換柔和採光燈具、升級沙發座椅等，全面升級軟硬體設備，並搭配大面落地窗引進大量自然光，更有大面積景觀陽台、專屬花園欣賞四季更迭。
搶攻國旅人潮與商機，不用等到國旅振興補助7/15上路，墾丁凱撒提早推出「安心玩 優惠加碼」活動，即日起至6/30前預訂凱撒假期專案，（8/31前週一至週四訂房），全新客房限時入住每晚現折1300元，而且不限次數、住越多天補助越多天；7/15後可再搭配觀光局國旅振興補助，最高每房每晚可省下2,600元，優惠省更大。
雄獅旅遊響應國旅振興補助，主打「宜蘭親子2日行程」，前往林美石磐步道森呼吸、並體驗三星蔥餅DIY，再入住廣受好評的宜蘭煙波大飯店，每人只要1,999元起（原價3,000元，66折），飯店內提供5種網美拍照主題空間及巨型積木兒童遊樂場，更是北台灣親子出遊就近玩的首選。
一位難求、每日僅限額350人入園的「阿里山眠月線鐵道」，擁有「全台最美鐵道秘境」美譽，雄獅則推出保證入園行程，最低6人成行、搭配9人座賓士車精緻包團，由專業嚮導帶領走訪秘境內14座隧道和24座橋梁，飽覽斑駁的枕木鐵道與百年古木美景，每人最低5,999元起。另外暑假經常一房難求的太魯閣晶英酒店、瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店等熱門旅宿，雄獅旅遊也保證有房。
夏日不可錯過的消暑玩水行程，則有「小琉球浮潛2日」日落獨木舟體驗，還有機會可與海龜一同浮潛，每人6,100元起；「澎湖機加酒三日」入住兩晚五星級澎湖福朋喜來登，每人只要9,500元起，6/30前報名2至5歲孩童再享半價優惠。旅客凡於6/30前報名指定暑假行程，即可享2日遊折300元、3日遊折500元優惠。
※【NOWnews 今日新聞
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