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1圖秒懂1週天氣！夏天來敲門2階段變更熱　北部上看36度

▲未來一週全台各地晴朗高溫，北部地區上看攝氏36度，氣象局提醒民眾外出記得要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片，記者葉政勳攝）
▲未來一週全台各地晴朗高溫，北部地區上看攝氏36度，氣象局提醒民眾外出記得要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片，記者葉政勳攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-19 17:56:282022-06-19 17:56:40

未來一週台灣慢慢轉為夏季天氣型態，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，氣溫明顯偏高。中央氣象局預估，週一、週二（6/20~6/21）除了清晨到上午南部或東南部地區偶有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，午後大台北、東北部地區及各山區有雷陣雨；週三之後到下週日（6/22~6/26）受到太平洋高壓增強影響，各地普遍都是晴朗穩定的天氣，午後雷陣雨範圍侷限在山區為主，各地氣溫會比上半週更高，預估中部以保地區高溫上看攝氏36度，其他地區也有攝氏34度左右，提醒民眾要注意高溫危害。

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▲氣象局公布未來一週天氣預報，各地晴朗穩定高溫上看攝氏36度，提醒民眾外出注意防曬。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局公布未來一週天氣預報，各地晴朗穩定高溫上看攝氏36度，提醒民眾外出注意防曬。（圖／中央氣象局提供）
氣象局資深預報員林定宜指出，時序已經進入梅雨季尾聲，夏天的腳步接近，未來一周各地相當高溫悶熱，加上太平洋高壓逐漸增強，慢慢西伸到台灣上空，各地晴朗穩定陽光照射強。週一、週二上半天晴朗，午後北部、東北部地區及各山區容易有短暫雷陣雨，但下半週之後天氣更穩定，午後雷陣雨的範圍都變得侷限以山區為主，紫外線指數明顯偏高，民眾外出務必要注意防曬。

在高溫預估上，週一西半部地區高溫約攝氏34到35度，東南部地區仍可能出現焚風，氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後，台北市、台東縣，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，新北市，雲林縣、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾中午前後盡量減少外出，並且要多補充水分避免中暑。

▲氣象局針對8縣市發布高溫資訊，特別提醒台北市、台東縣，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局針對8縣市發布高溫資訊，特別提醒台北市、台東縣，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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