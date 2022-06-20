花蓮光復6.0強震罕見！過去32年僅2起 氣象局：密切觀察
今（20）日上午9時05分在花蓮光復鄉發生芮氏規模6.0強震，由於地震深度僅6.8公里，屬於極淺層地震，幾乎全台都能感受到明顯搖晃，最大震度在震央光復鄉達到5弱等級。截至今日上午11時50分為止，在震央附近已經發生7起有感餘震，規模最大達到5.0。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這起地震主要發生在中央山脈斷層，在花東縱谷內有不少小型的活動斷層，研判也與光復斷層錯動有關，研判未來2天內有可能再度發生芮氏規模5以上餘震，未來一週內有規模4以上餘震，提醒民眾留意。
陳國昌指出，今天發生這起規模6.0地震震央附近，過去鮮少發生大型的地震，從1990年迄今32年來，只發生過2起規模6以上地震（包含今天），上一次發生是在2009年，規模達到6.09，另外在2014年曾經出現規模5.99地震，也相當接近規模6。至於規模5以上地震共有14起，其中有10起屬於比較淺層的地震，平均大約每3年才會出現1次規模5以上地震，整體來說地震發生頻率並不高。
陳國昌強調，由於這起地震發生位置比較接近中央山脈，也正因位處板塊交界帶，板塊擠壓碰撞累積的能量會透過地震慢慢釋放。由於屬於剛性地層，研判觸動地震機率較低，但釋放能量後持續時間也會較長，因此餘震發生時間會拉得比較久一點，請民眾要留意。
而今年迄今包含今日這起主震，台灣周邊已經發生過6起規模6.0以上的強震，去年整年僅4起，相較於歷史平均每年約2到3個來說也是明顯偏多。陳國昌強調，雖然還不到1999年921大地震當年的13起，但強震發生的頻率確實偏高，後需要特別留意觀察是否有週期性現象。
至於外界擔憂這起地震是否與3/23台東長濱規模6.7強震有關，陳國昌說，兩者並不屬於同一個地震序列，應無直接關聯。