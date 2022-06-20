期末考引學生反彈　中市府：六都無一全面取消實體評量

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在中部教育界具有指標作用的台中一中，學生發起連署反對實體期末考，質疑此舉恐讓學生陷入染疫風險。有學校行政人員回應「若因期末考染疫，可以有暑假兩個月休養」引爆爭議。校方雖覺如此說法不妥，也回應學生，若有染疫疑慮可申請防疫試場。眼見校方態度堅決，部份學生轉往盧秀燕臉書留言，寄望市府統一宣佈、取消實體評量。
今天（20日）防疫記者會由副市長令狐榮達主持，對於學生們的要求，新聞局長鄭照新直言：「六都之中，無論是已恢復實體課程的北部三都、或仍在停課的中南部三都，全都是授權學校決定，沒有一都全面取消實體考試。」
教育局副局長王淑懿隨後說明指出，評量方式應顧及「學生最有利的學習需求、兼顧升學成績計算方式」，教育局已通令各校「採彈性多元進行學生成績評量，同一年級同一科目應具有一致性」。
王淑懿強調，國高中生成績計算涉及繁星等各種升學方式，學校若評估辦理實體考試，必須在符合防疫規定下進行，並且提出計劃供教育局核備。她說，各校相關措施包括量體溫、座位區隔拉大、開冷氣開窗等比照國中教育會考的方式。也有的學校每天僅進行半天考試即放學，避免中午脫口罩用餐機會，同時加強校園清潔消毒等方式因應，「大家都非常注意防疫規定，也應和家長做好溝通」。
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