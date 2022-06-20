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期末考引學生反彈　中市府：六都無一全面取消實體評量

▲台中市長盧秀燕上月20日視察國中會考考場時，舉出手臂秀出防疫距離。（資料照片／盧秀燕臉書，2022.06.20）
▲台中市長盧秀燕上月20日視察國中會考考場時，舉出手臂秀出防疫距離。（資料照片／盧秀燕臉書，2022.06.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-20 16:35:06

中南部疫情仍處高原期，台中一中學生發起請願，向校方建言希望取消實體評量，一天內上萬人連署。也有人在台中市長盧秀燕臉書留言，希望統一取消實體期末考。市府除再度重申尊重各校裁量權，也強調「六都沒有一都全面取消實體考試」，所有進行實體考試的各校，應作好相關防疫措施，並將計劃提交教育局核備。

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學期進入尾聲，但中南部疫情仍嚴峻，台中今確診數5312人，雖略為下降，仍是全國7連冠。台中市除宣布繼續遠距教學至暑假，期末考進行的方式授權各校決定。這兩天許多學校公布期末考將以實體方式進行，引起學生反彈。

▲台中市新聞局長鄭照新指出，六都沒有一都全面取消實體考試。（圖／盧秀燕臉書，2022.06.20）
▲台中市新聞局長鄭照新指出，六都沒有一都全面取消實體考試。（圖／盧秀燕臉書，2022.06.20）
在中部教育界具有指標作用的台中一中，學生發起連署反對實體期末考，質疑此舉恐讓學生陷入染疫風險。有學校行政人員回應「若因期末考染疫，可以有暑假兩個月休養」引爆爭議。校方雖覺如此說法不妥，也回應學生，若有染疫疑慮可申請防疫試場。眼見校方態度堅決，部份學生轉往盧秀燕臉書留言，寄望市府統一宣佈、取消實體評量。

今天（20日）防疫記者會由副市長令狐榮達主持，對於學生們的要求，新聞局長鄭照新直言：「六都之中，無論是已恢復實體課程的北部三都、或仍在停課的中南部三都，全都是授權學校決定，沒有一都全面取消實體考試。」

▲台中市教育局副局長王淑懿表示，各校舉行實體期末考前，應提報防疫計劃給教育局。（圖／盧秀燕臉書，2022.06.20）
▲台中市教育局副局長王淑懿表示，各校舉行實體期末考前，應提報防疫計劃給教育局。（圖／盧秀燕臉書，2022.06.20）
教育局副局長王淑懿隨後說明指出，評量方式應顧及「學生最有利的學習需求、兼顧升學成績計算方式」，教育局已通令各校「採彈性多元進行學生成績評量，同一年級同一科目應具有一致性」。

王淑懿強調，國高中生成績計算涉及繁星等各種升學方式，學校若評估辦理實體考試，必須在符合防疫規定下進行，並且提出計劃供教育局核備。她說，各校相關措施包括量體溫、座位區隔拉大、開冷氣開窗等比照國中教育會考的方式。也有的學校每天僅進行半天考試即放學，避免中午脫口罩用餐機會，同時加強校園清潔消毒等方式因應，「大家都非常注意防疫規定，也應和家長做好溝通」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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