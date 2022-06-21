拒實體期末考！中一中學生陳情市府　教育局立場不動如山

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連署書發起人之一紀同學與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。紀同學說，中市政府宣布線上授課，確實有防疫效果，學生願意共體時艱，不希望因實施實體期末考增加防疫風險、功虧一簣，希望政府尊重學生意見。陪同學生的時代力量台中市議員參選人鄭勁節、鄒明諺，痛批「市府防疫螺絲鬆了」，認為市府不該把決策推給學校，導致學校與學生衍生衝突。
市府由教育局高中職教育科長李真玲代表收下陳情書，李真玲表示會帶回教育局研究。但半小時後，市府旋即發出新聞稿，強調授權各校自行決定評量形式的立場不變。
自中一中學生發起連署以來，中市府已連續2天在防疫會議公開說明此事，今再以新聞稿強調「高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，非地方權責」。
對於期末考的方式，教育局授權各校「顧及每位學生升學成績評量的公平性」做決定。若校方決定實體考，會督導學校做好防疫措施，「兼顧學生考試及學習權益下進行」。
台中一中校方則回應，會著手討論陳情內容，也研擬確診同學後續應試事宜。校方準備的防疫試場，目前僅16人申請，若同學還是有疑慮，可請防疫假再另行考試，請同學不用擔心。
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