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拒實體期末考！中一中學生陳情市府　教育局立場不動如山

▲在網路發起「取消實體期末成績評量連署活動」的高中學生代表們，今早到台中市政府遞交陳情書。（圖／時力台中黨部提供，2022.06.20）
▲在網路發起「取消實體期末成績評量連署活動」的高中學生代表們，今早到台中市政府遞交陳情書。（圖／時力台中黨部提供，2022.06.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-21 12:20:49

中一中學生在網路發起「取消實體期末成績評量連署活動」，獲3萬多學生響應，學生代表們今到市府遞交陳情書。教育局旋即再次強調，高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，且各校情形不一，停課中的各縣市政府都不會統一規定評量形式。台中一中校方則回應，會著手討論陳情內容，

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因應疫情高峰南下，台中以南縣市大多停課到6月底、期末考形式授權各校決定，台中市有34所高中職要求學生返校實體考試，引發部分學生不滿，台中一中學生發起連署取消實體期末考，3天內獲52所國高中職、3萬757人連署。

連署書發起人之一紀同學與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。紀同學說，中市政府宣布線上授課，確實有防疫效果，學生願意共體時艱，不希望因實施實體期末考增加防疫風險、功虧一簣，希望政府尊重學生意見。陪同學生的時代力量台中市議員參選人鄭勁節、鄒明諺，痛批「市府防疫螺絲鬆了」，認為市府不該把決策推給學校，導致學校與學生衍生衝突。

市府由教育局高中職教育科長李真玲代表收下陳情書，李真玲表示會帶回教育局研究。但半小時後，市府旋即發出新聞稿，強調授權各校自行決定評量形式的立場不變。

▲教育局高中職教育科長李真玲收下陳情書，中市府隨後發出新聞稿，強調授權各校的立場不變。。（圖／時力台中黨部提供，2022.06.20）
▲教育局高中職教育科長李真玲收下陳情書，中市府隨後發出新聞稿，強調授權各校的立場不變。。（圖／時力台中黨部提供，2022.06.20）
自中一中學生發起連署以來，中市府已連續2天在防疫會議公開說明此事，今再以新聞稿強調「高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，非地方權責」。

對於期末考的方式，教育局授權各校「顧及每位學生升學成績評量的公平性」做決定。若校方決定實體考，會督導學校做好防疫措施，「兼顧學生考試及學習權益下進行」。

台中一中校方則回應，會著手討論陳情內容，也研擬確診同學後續應試事宜。校方準備的防疫試場，目前僅16人申請，若同學還是有疑慮，可請防疫假再另行考試，請同學不用擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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