沙鹿鎮南路旁新闢道路今開工 預訂明年3月完工

促進海線地區發展，台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號（鎮南路旁）道路新闢工程」今（22）日開工，工程經費1,950萬元，其中，中央補助7成，市府自籌3成。市長盧秀燕主持開工祈福典禮表示，此道路預計明年3月完工，盼促進地方區域發展。





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盧市長指出，台中清水、沙鹿、梧棲海線地區有許多早期已徵收的計畫道路，長期未開闢影響區域發展，市府除持續籌編預算辦理道路開闢，也持續爭取中央經費補助，感謝內政部營建署支持，加速地方建設發展。今日開工的計畫道路是地方長期關心及建議開闢的道路，完工後將帶給居民更優質的用路環境，這同時也是沙鹿區盤查計畫中的最後一件工程，市府將持續加強海線建設，促進區域繁榮發展。





盧市長表示，市府重視沙鹿區發展，她任內規劃多項交通及重大建設，包含新闢道路、道路燙平計畫已完成65條、完成10座美樂地公園、興建停車場、市府與副議長顏莉敏協助爭取的文九52新設國小也在籌備中，此外，全國首座兒童運動中心也已完工啟用。





建設局長陳大田表示，市府將地方關心沙鹿區早期已徵收未開闢的計畫道路案件提報內政部「107至111年生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）－沙鹿區盤查計畫」爭取補助，共12案，總工程經費計1億1,625萬元， 自107年推動以來，已完工8案，3案施工中，今日開工的案件則是計畫中的最後一件工程，象徵重要里程碑 。





陳局長指出，「沙鹿區10-51-4號（鎮南路旁）道路新闢工程」，道路長370公尺，寬10公尺，工程經費1,950萬元（工程費1,850萬及地上物補償費100萬元）。開闢後將改善地區原道路線型凌亂、路寬狹窄問題並整合地方區域路網，市府將持續推動海線地區建設，實踐盧市長「富市台中，新好建設」理念。









