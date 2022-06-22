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中市府新闢二線公車 強化捷運、台鐵轉乘需求

▲強化中部科學園區與廍子地區周邊公車服務及捷運轉乘便利性，台中市新闢綠4路及88路二線公車。（圖／市府提供）
▲強化中部科學園區與廍子地區周邊公車服務及捷運轉乘便利性，台中市新闢綠4路及88路二線公車。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-22 15:49:50

強化中部科學園區與廍子地區周邊公車服務及捷運轉乘便利性，台中市政府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今(22)日上路，綠4路沿途行經科湳愛琴橋、中台灣電影中心、中國醫藥大學水湳校區、逢甲大學等地，終點站為捷運文心中清站；88路沿途行經太原車站、捷運四維國小站、中央公園、北屯區行政大樓等。

交通局長葉昭甫表示，綠4路、88路公車交由四方公司營運，全線使用低地板公車，沿途經過中科園區、水湳經貿園區及多所學校，提升民眾就業、就學及就醫便利性，也停靠捷運文心中清站與四維國小站，提供學生、上班族更直接的捷運轉乘服務，促進台中交通更便捷，也能讓市民朋友有更多選擇，減少汽機車使用率，減少交通事故意外發生。

葉局長指出，綠4路公車每日營運時間從早上6時到晚間23時，平日行駛36班次，假日行駛30班次，為中科園區內的上班族及沿線行經居住的民眾提供更便捷的公車服務；88路公車每日營運時間由早上6時至晚間23時，平日行駛72班次，假日行駛60班次，強化廍子地區搭乘公車轉乘台鐵及捷運需求，亦提供水湳經貿園區接駁。

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公車相關資訊可至「台中市政府交通局」官網 ( http://www.traffic.taichung.gov.tw )、「台中市即時公車動態資訊」網站( http://citybus.taichung.gov.tw/ebus )，或下載「台中公車APP」( https://is.gd/MTPvdg )，如有其他問題可撥打市民免費專線「1999」洽詢。


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