小Call向老公討拍被推開 「你想親我嗎」答覆令人心寒
節目《WTO姐妹會》邀請各國新住民分享老公令他們不解的行徑，找來Mei、小Call（郭怡伶）在節目一一列舉老公們的「習慣」，其中小Call自曝在向老公討抱時，都會被對方推開，讓她相當受傷。
小Call無奈地說：「我不會問我老公為什麼愛我，只是有時候會問他說你想親我嗎？」卻是聽到「沒有」的回應，甚至有時候晚上睡覺時，老公還會對她說：「妳可以睡過去一點嗎？很熱！」一番話差惹哭點小Call，而身旁的Mei則是心有戚戚焉，告訴小Call不要做吃力不討好的事，也抖出自己被另一半潑冷水的經驗：「我就曾經在很胖的時候穿性感睡衣給老公看，想不到老公竟回我『請自重』。」
另外，節目也談論到「老公為何總是說不聽」，邀請在台灣的新住民分享與另一半相處方式，蕭景鴻（阿弟）的老婆Mei表示：「很多老公結婚後，都莫名其妙像領了殘障手冊。」來自智利的芭蒂指出，老公習慣性把「妳有看到我那個什麼放在哪裡嗎？」掛嘴邊，令她覺得討厭，透露智利人的應對方式，就是會摸摸自己的口袋表示沒看到後，就不理對方，藉此讓對方知道自己的東西要自己找。主持人莎莎感同身受，自己也有一套妙招對付男友：「就是裝沒聽到後，對方就會自己去找了，過一下再回應說你剛剛說什麼，我沒聽到，不好意思。」