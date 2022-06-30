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房市／高雄文化中心舊屋身價逼近新屋　保值關鍵是「它」

▲高雄市文化中心一帶是傳統文教區，由於不少明星學校坐落，家庭客購屋的詢問度一向不低。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄市文化中心一帶是傳統文教區，由於不少明星學校坐落，家庭客購屋的詢問度一向不低。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-30 08:00:00

高雄市文化中心一帶是傳統文教區，由於不少明星學校坐落，家庭客購屋的詢問度一向不低，近期有高雄網友詢問「學區宅」如何選擇，許多人就紛紛推薦此區。也因此，即便區段主力產品以中古屋為主，身價仍逼近高雄市新屋行情；在地房仲舉例，高師大附小、附中學區的內屋齡近30年中古屋，近期出現3字頭開價，其他中古大樓的實際成交價，也多介於23至26萬之間。

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日前有網友詢問，是否應該為子女入學考量，購買五福國中附近的學區宅？許多參與討論的網友除推薦五福國中，另有幾所學校剛好也都位於文化中心周邊，顯見該區域的學區宅普遍受到青睞。

另根據「高雄實價網」，文化中心生活圈去年下半年區分建物（公寓、大樓、華廈）均價23.43萬，較上半年成長12.6%，也可見區段中古屋保值的特性。

對此，信義房屋文化店店長邱耀弘說明，文化中心周邊最知名的就是四維國小、五福國中學區，另外，高師大附小、附中過去只有高師大教職員子女可以就讀，唯近年少子化，兩校少量開放一般民眾子女就讀，也是許多家庭客鎖定的學區。但由於屬於發展較早的區域，幾乎沒有素地可推新建案，因此供給量以中古屋為主，加上多是自住客，釋出量不多，中古屋行情有所支撐。

邱耀弘進一步說明，文化中心生活圈主力產品為屋齡20至40年的中古大樓、華廈、公寓；若是屋齡20至30年的中古大樓，依屋況及社區條件，成交單價約落在23至26萬，少部分屋齡低於20年或坐落於高師大附中、附小學區的社區，則上看3字頭；而屋齡40年左右的公寓，則依屋況是否有整理翻新，單價落在16至20萬初，但因總價較低，仍受到許多預算有限的客群喜愛。

邱耀弘也觀察，由於多知名的學校，除了高雄在地買盤鎖定文化中心生活圈，亦有部份來自屏東，為子女教育而來的購屋族。而由於是為了子女就學考量而購屋，通常自住時間都不短，除非子女升上大學到外地就讀，才會有出售的打算，因此，供不應求的狀況也十分明顯。

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