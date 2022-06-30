房市／高雄文化中心舊屋身價逼近新屋　保值關鍵是「它」

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另根據「高雄實價網」，文化中心生活圈去年下半年區分建物（公寓、大樓、華廈）均價23.43萬，較上半年成長12.6%，也可見區段中古屋保值的特性。
對此，信義房屋文化店店長邱耀弘說明，文化中心周邊最知名的就是四維國小、五福國中學區，另外，高師大附小、附中過去只有高師大教職員子女可以就讀，唯近年少子化，兩校少量開放一般民眾子女就讀，也是許多家庭客鎖定的學區。但由於屬於發展較早的區域，幾乎沒有素地可推新建案，因此供給量以中古屋為主，加上多是自住客，釋出量不多，中古屋行情有所支撐。
邱耀弘進一步說明，文化中心生活圈主力產品為屋齡20至40年的中古大樓、華廈、公寓；若是屋齡20至30年的中古大樓，依屋況及社區條件，成交單價約落在23至26萬，少部分屋齡低於20年或坐落於高師大附中、附小學區的社區，則上看3字頭；而屋齡40年左右的公寓，則依屋況是否有整理翻新，單價落在16至20萬初，但因總價較低，仍受到許多預算有限的客群喜愛。
邱耀弘也觀察，由於多知名的學校，除了高雄在地買盤鎖定文化中心生活圈，亦有部份來自屏東，為子女教育而來的購屋族。而由於是為了子女就學考量而購屋，通常自住時間都不短，除非子女升上大學到外地就讀，才會有出售的打算，因此，供不應求的狀況也十分明顯。