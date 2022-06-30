胡宇威求婚半年鬆口：想當爸爸　取代陳庭妮扮黑臉

胡宇威1月宣布求婚成功，和愛情長跑8年的陳庭妮修成正果，近日胡宇威在《親愛的亞當》和飾演曾沛慈女兒的童星戴雅芝對戲，感覺像是跟自己的女兒相處一樣，胡宇威大方吐露：「還滿想當爸爸的啊！我覺得當爸爸也是一種人生的一個階段。」
胡宇威自爆戲裡和小朋友一起接、投棒球，很像他夢想中的畫面，「我跟我的小孩子一起丟棒球，他接我丟這樣，雖然一來一往，反覆動作可能會有點乏味，畫面上可能感覺很無聊，但其實是一種拉近父女或父子關係的小活動。」儘管在戲裡不是扮演父親的角色，但類似親子間的互動，讓胡宇威忍不住透露覺得小孩子只要聽話、有禮貌就很可愛。拍戲期間，胡宇威也發揮暖男性格關心戴雅芝，誇她接球技術有進步，胡宇威坦言：「我喜歡跟小朋友溝通，也喜歡跟他們開玩笑。」
關於將來教養孩子的話題，胡宇威表示自己應該是扮黑臉的嚴父，「我會比較重視『尊敬』這部分，所以要教這些，可能要比較嚴肅，才能教好孩子的禮貌。」他也想像揣摩孩子肯定會有不以為然、「夠了沒？」這方面的反應，但是從自身父母給予的家教成長，胡宇威覺得這樣的要求是對的。胡宇威笑說夢想日後要和兒子或女兒在酒吧喝啤酒，他透露自己的酒量還可以，喝醉了以後，話會比較多的，有時候會變得講話比較大聲，但還不到發酒瘋的狀態。
而在《親愛的亞當》裡，因為開始出現失憶的基因缺陷導致心情不好，在家喝酒，胡宇威開玩笑反問：「誰不會？」他分享自己排解情緒的方式，通常是透過運動或打電動，藉以轉換心情。胡宇威和曾沛慈將在7月3日晚間7點半，合體現身八大電視的官方IG直播，回答粉絲提問。