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施名帥頂北藝大學歷進演藝圈　曾被導演酸「這麼想得獎」

▲施名帥畢業北藝大，被導演酸言酸語。（圖／八大提供）
▲施名帥畢業北藝大，被導演酸言酸語。（圖／八大提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-30 20:30:00

夯劇《愛情發生在三天後》劇中演員施名帥、袁艾菲、陳語安、洪群鈞、邱木翰日前參加《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」錄影，與主持人黃偉晉、婁峻碩大玩真心話、瞎掰話劇社等遊戲，其中施名帥分享拍戲期間，曾被導演揶揄的難過經歷，袁艾則搞笑自曝有「雞眼」困擾外，殺青酒後還被經紀人偷拍她與洪群鈞醉倒之後，相擁流淚的趣味照片。

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施名帥透露曾因為自己是台北藝術大學畢業，而曾被合作過的導演酸言酸語，他說：「一開始出來演戲就會被說『 你北藝大，我看你多會演』，也因為入圍過某些獎項，有時候還會被導演說『這麼想得獎』，就不敢要求能否再重拍。」不過施名帥也表示，被酸當下的確會走心，但隔一段時間再回想就會覺得沒什麼，也知道導演並不是真的要打擊他。

▲施名帥已在規劃與女友朱芷瑩的婚事。（圖／八大）
▲施名帥曾經因為被酸言酸語走心。（圖／八大提供）

袁艾菲在節目自曝拍攝《愛情發生在三天後》私下糗事，當時她曾向邱木翰詢問：「我有一個雞眼的問題，該怎麼消除它？」卻被一旁的施名帥聽到，直接在劇組大聲嚷嚷「袁艾菲有雞眼」，接著劉冠廷更無厘頭對她說：「欸我想看妳的雞眼！」袁艾菲大笑說：「我一直以為每個人都會長雞眼。」想不到婁峻碩就一臉呆萌問：「雞眼是什麼？」讓袁艾菲更尷尬。被問到是否曾諮詢過醫生解決辦法，袁艾菲為難地說：「但這樣大家就會知道我有雞眼。」怎料施名帥竟吐槽：「妳不用擔心了，節目播出後就全世界都知道了。」

▲《愛情發生在三天後》劇組一同上節目《娛樂百分百》。（圖／八大提供）
▲《愛情發生在三天後》劇組一同上節目《娛樂百分百》​​​​​​​，由左至右為婁峻碩、邱木翰、洪群鈞、施名帥、陳語安、袁艾菲、黃偉晉。（圖／八大提供）

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