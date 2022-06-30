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謎團揭曉！黑死病起源找到了　新研究發現來自「這裡」

謎團揭曉！黑死病起源找到了　新研究發現來自「這裡」
謎團揭曉！黑死病起源找到了　新研究發現來自「這裡」

健康醫療網

2022-06-30 19:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭外電報導】黑死病（Black Death）是人類歷史上致死人數最多的流行病，在西元1347-1353年間於歐、亞、非大陸上廣泛流行，隨後更延續了500年的病史，瘟疫爆發期間造成歐洲約30%-60%的人死亡，在全世界則造成約7500萬－2億人死亡，而黑死病的起源眾說紛紜，有人認為來自中國、印度等地。直至近日，長達675年的未解謎團終於揭曉，一項發表於《自然》（Nature）研究，研究團隊在中亞一代的吉爾吉斯斯坦、天山山脈山腳處的伊塞克湖泊，發現了黑死病的源頭。

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（圖說：墓碑銘文上提到了神祕瘟疫。來源：CNN）

墓碑銘文上找到關鍵線索

這篇刊登《自然》、名為〈14世紀歐亞中部的黑死病源頭〉的研究，其團隊成員、英國史特靈大學（University of Stirling）歷史學家斯拉文（Philip Slavin）驚訝地發現一座位在吉爾吉斯斯坦、並於1880年代首次挖掘的墓地裡，在總共467座墓碑中有118座的墓銘文載明死者死因為「mawtānā」（敘利亞語，意即「瘟疫」），且幾乎發生於西元1338和1339年。

斯拉文表示，「當你發現一個地方1-2年間出現大量死亡，這代表一定有什麼事情發生了！但另一個讓我注意到的是，這些年正值黑死病於歐洲大爆發的前7-8年。我一直以來的理想是解開黑死病的謎團，而這項發現讓我有機會找到答案！」

斯拉文和他的研究團隊，將30具曾經深埋於吉爾吉斯斯坦的遺骸（現被保存於俄羅斯聖彼得堡彼得大帝人類學和民族博物館）進行研究，並分析DNA，而其中僅7具遺骸成功被研究人員從牙齒中取出DNA，結果有3具死於西元1338年的遺骸發現有「鼠疫桿菌」這證實墓碑上提到的瘟疫確實是鼠疫。

（圖說：刻有「瘟疫」之意的墓碑銘文。來源：CNN）

該地區的鼠疫桿菌　正是爆發大流行的關鍵

鼠疫桿菌，通常是透過跳蚤從囓齒動物傳播給人類。在西元1347年，黑死病透過商船貿易進入了從黑海進入地中海，並迅速傳遍歐洲、中東及北非，佔據了高達60%的人口。最新的研究指出，病原體一直印在人類的基因當中，早在西元2011年，科學家在倫敦的兩具遺骸上發現了鼠疫桿菌的DNA，從此之後，在歐洲和南俄羅斯都發現了同樣的遺傳物質，菌種出現了遺傳的變異，這在在證明了之後短時間內於歐洲發生黑死病爆發的「大爆炸」（a big bang）理論，而科學家認為最早是發生在10世紀。

德國蒂賓根大學博士後研究員斯皮魯（Maria Spyrou）表示，吉爾吉斯斯坦伊塞克湖附近兩個墓地周圍的區域， 是導致黑死病瘟疫菌株的起源，因為該團隊從牙齒取出，且拼湊而成的兩個古老的鼠疫桿菌的基因組，都顯示和黑死病「大爆炸」事件的最有直接關聯，研究團隊將現代齧齒類動物中發現的鼠疫桿菌，與遺骸中的菌株進行比較，結果與古代菌株關係最密切的現代菌株，確實在野生囓齒動物中發現，例如：生存於天山山脈附近土撥鼠，同時也間接證明了吉爾吉斯斯坦是起源之地。

（吉爾吉斯斯坦天山山脈之景。來源：CNN）

參考來源：《CNN》DNA analysis reveals source of Black Death



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54263

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