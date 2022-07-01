快訊／第4號颱風「艾利」生成 雙颱夾擊週末南部防大雨
今年第4號颱風「艾利」生成！原位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，今（1）日上午8時已經發展成輕度颱風，中文譯名為「艾利」（Aere，美國命名，原意為「風暴」），預估未來艾利颱風會持續朝琉球海面移動，中央氣象局預估，未來艾利颱風應不會直接影響台灣陸地天氣，不過受到外圍環流帶來水氣影響加上低壓帶，未來一週中南部及東半部地區天氣都不穩定，整天都有陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生機率，而北部地區維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，提醒民眾留意。
至於第3號颱風「芙蓉」，目前持續朝西北西轉西北往海南島、中國華南沿海一帶移動，預估下週日到週一（7/3~7/4）登陸陸地後會逐漸減弱。氣象局表示，雖然兩個颱風都沒有直接影響台灣，但目前這兩個熱帶系統所處的大低壓帶會逐漸北移，加上外圍環流水氣輻合帶來水氣，未來一週天氣都相當不穩定。今起到下週一迎風面的南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並且可能有局部大雨，中部、宜蘭及花蓮也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區半天多雲、午後有局部短暫雷陣雨，也要留意旺盛熱對流帶來的局部大雨。
下週二到週五（7/5~7/7）另一個艾利颱風逐漸北上，受到颱風外圍水氣影響，整體來說中南部及東南部地區整天有短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨發生機率，東部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，至於北部及東北部地區維持上半天多芸、午後有短暫雷陣雨。
至於氣溫方面，未來一週北部高溫約攝氏33到35度，中南部地區高溫約攝氏33到34度，東部地區及外島高溫約攝氏31到32度，感受上仍然相當炎熱，提醒民眾留意中暑。
氣象局特別提醒，這個週末各地沿海地區容易有長浪出現，現在正逢暑假期間，民眾前往海邊活動務必要注意安全。