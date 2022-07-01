XL瘦到S超爽！長腿妹狠甩20公斤　「對比照」瘋傳超勵志

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「我一直拖到2020年8月生日後有天突然發現真的變胖了，就開始減肥，花了3個月減脂，再花3個月練腹肌，肚子最先瘦，然後是大腿變瘦，最後是手臂跟臉，過程中，我飢餓減肥法跟正常健康減肥法都試過，真的比較推薦正常運動減肥法，因為飢餓減肥雖然可以達到目的，但長期只吃1.5餐導致我長期情緒低落、很常生腸胃病、得諾羅送急診等等，而且也沒有腹肌，體態並不滿意」。
Liana也公開自己的正常運動減肥法，透露減肥最重要的就是「多喝水」、「要吃飽」、「飲食要均衡」三件事，剛開始的3個月，早餐只喝黑美式配茶葉蛋；中午吃澱粉、肉、2種顏色菜、蛋；晚上吃水果優格或是肉、菜、蛋，但完全不吃飯，改成地瓜、南瓜或馬鈴薯這些原型食物，但因為自己本身是愛吃鹹的人，因此也參考了韓國人減肥的菜單，偶爾吃泡菜跟泡菜豆腐湯，熱量偏低又好吃；在增肌期，晚上運動完會吃雞胸肉、優格或無糖豆漿止餓。
運動部分，因為本身膝蓋不好，於是果斷放棄跑步機，採取登山機，每次30分鐘，再來使用划船機，每次30分鐘，並搭配有氧運動，逐漸增加腹部訓練，每次運動都會進行1個小時，讓自己大爆汗，最後身材逐漸出現變化，三個月努力就狠狠甩掉20公斤，從豐腴的身材，一瞬間成為身材姣好的辣妹。
而《NOWnews》記者也實際採訪Liana減肥的歷程，她向記者透露「一開始三個月瘦20公斤沒錯，但中間會經歷一段可怕的減肥停滯期，前後整整還是花了一年才瘦到現在的體態」Liana有些感嘆的表示「胖的時候其實蠻黑暗的，常常被取很多難聽的綽號，聽多了也就習慣了，加上身邊親人摯友都不在意，是直到後來某天自己才驚醒，便展開減肥計劃」。
Liana提到「減肥過程常常會很痛苦，也覺得很累，擔心看不到盡頭跟成果，還會陷入停滯期跟懷疑自我，一開始還不太敢去人多的健身房，因為苗條男女好多，但最後成果告訴我是值得的！不用醫美、不用吃藥，真的就是認真喝水、吃對東西、認真運動一定會有很棒的結果等著你」。
Liana透露當出發文契機「由衷希望想減肥的大家，不要浪費一堆錢跟時間去再體會一次我以前找方法的困難，我其實大學時請過私人教練也簽過兩年制超貴健身房，但當時自己恆心不夠，所以失敗，也是因為沒有找對方法，但這次分享是希望大家健康吃喝，維持好心情減肥，餓了就吃東西，不要數字焦慮盯著體重，關注體態就好，沒有速成法，努力的時間，成果一點一滴都會回饋在身體上」。（編輯：張嘉哲）