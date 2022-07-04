COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

英官方證實與台貿易會談　傳中國曾憤而警告

▲政治新聞網站Politico歐洲版報導，行政院政務委員鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國，「台灣是中國不可分割一部分」。（圖／NOWnews資料照）
▲政治新聞網站Politico歐洲版報導，行政院政務委員鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國，「台灣是中國不可分割一部分」。（圖／NOWnews資料照）

文/中央社

2022-07-04 15:23:43

（中央社倫敦4日綜合外電報導）政治新聞網站Politico歐洲版報導，行政院政務委員鄧振中6月中與英國經濟和貿易官員會談後，中方曾警告英國，「台灣是中國不可分割一部分」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導說，鄧振中6月中與英國貿易高層官員舉行會談，商討雙邊貿易議題， 並就台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）向英方取經。

報導指稱，北京當局在這場會談後對英方提出警告。中方一名外交發言人說：「台灣是中國不可分割一部分，不是一個國家，這是國際社會普遍承認的事。」

駐英國台北代表處發言人向Politico記者證實，鄧振中6月16日到18日訪問倫敦期間，曾與英國政府經濟和貿易官員會面，雙方討論議題「包括CPTPP和貿易關係」。

英國貿易部先前未公布這場會談，之後證實鄧振中與英國經濟和貿易官員會談，但不願詳細說明討論的內容。

CPTPP於2018年12月生效，目前有加拿大、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等共11個創始成員國。英國去年2月正式申請加入，中國、台灣則分別在9月16日、22日宣布提出申請，相隔約一週。

英國是CPTPP於2018年生效以來第一個申請加入的國家，其與各國協商、爭取加入的過程被視為極具指標性。

英國與台灣官員貿易會談時機適逢英中關係敏感，英國執政黨保守黨重量級議員的反北京聲浪愈來愈大。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上週表示，西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中汲取教訓，並且應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」。

特拉斯表示，西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110704

英外相：西方應硬起來　人權理事會容不下俄羅斯

美英澳擬共同發展極音速武器　中國：助長危機

英國外相：凍結蒲亭戰爭基金逾10兆元

英情資：俄軍仍空襲馬立波　阻人道援助意欲逼降

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀