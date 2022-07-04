英官方證實與台貿易會談　傳中國曾憤而警告

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報導指稱，北京當局在這場會談後對英方提出警告。中方一名外交發言人說：「台灣是中國不可分割一部分，不是一個國家，這是國際社會普遍承認的事。」
駐英國台北代表處發言人向Politico記者證實，鄧振中6月16日到18日訪問倫敦期間，曾與英國政府經濟和貿易官員會面，雙方討論議題「包括CPTPP和貿易關係」。
英國貿易部先前未公布這場會談，之後證實鄧振中與英國經濟和貿易官員會談，但不願詳細說明討論的內容。
CPTPP於2018年12月生效，目前有加拿大、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等共11個創始成員國。英國去年2月正式申請加入，中國、台灣則分別在9月16日、22日宣布提出申請，相隔約一週。
英國是CPTPP於2018年生效以來第一個申請加入的國家，其與各國協商、爭取加入的過程被視為極具指標性。
英國與台灣官員貿易會談時機適逢英中關係敏感，英國執政黨保守黨重量級議員的反北京聲浪愈來愈大。
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上週表示，西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中汲取教訓，並且應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」。
特拉斯表示，西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110704