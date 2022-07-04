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綾野剛「被狠操2個月」！陷入痛苦吶喊人生好難

▲綾野剛在《老菜鳥》中飾演足球選手「新町亮太郎」。（圖／friDay影音）
▲綾野剛在《老菜鳥》中飾演足球選手「新町亮太郎」。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-04 19:01:00

日劇《老菜鳥》由近日話題不斷的綾野剛主演，他印象中僅在小時候踢過足球，之後再也沒碰過，實際接觸後發現是個相當深奧且極具難度的運動項目，劇組為此邀請前日本國腳大久保嘉人一對一教學，特訓時間長達2個月，讓首次體驗足球特訓的他大喊：「這項運動真的好難！」

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▲前日本國腳大久保嘉人幫綾野剛進行特訓2個月。（圖／friDay影音）
▲大久保嘉人幫綾野剛（左）進行特訓2個月。（圖／friDay影音）
綾野剛在《老菜鳥》中飾演面臨球隊突然解散的資深足球選手「新町亮太郎」，他曾入選日本國家隊的職業足球選手，因受傷陷入低潮，在沒有任何隊伍願收留的情況下，除了足球以外，社會經驗、職業技能都是零，在遇見反町隆史經營的運動員經紀公司，開始人生第二章。

求學時期曾是田徑選手的綾野剛，參加香川照之主持的新聞節目描述苦練足球的過程後，讓香川照之笑說：「要是我，應該直接回絕這個案子吧！」還補充：「說謊是不對的，但是不說謊就無法演戲。」綾野剛苦笑回應：「只好硬著頭皮上了啊！」完全沒有足球經驗的綾野剛，接受曾是日本國腳的大久保嘉人特訓，讓他苦笑多次詢問製作人：「一定要演足球選手嗎？」但他也因此踢出興趣，甚至在劇中還繼承了大久保嘉人的背號13號。

《老菜鳥》除了由綾野剛，主角級的芳根京子、中川大志、岡崎紗繪、生田繪梨花、增田貴久、榮倉奈奈、高橋克實、反町隆史皆參演，《老菜鳥》獨家在friDay影音播出。

▲綾野剛為戲特訓足球2個月。（圖／friDay影音）
▲綾野剛為戲特訓足球2個月。（圖／friDay影音）

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