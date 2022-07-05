林智堅涉論文抄襲 凌濤酸：果然只有小英男孩能超越小英
代表民進黨參選桃園市長的林智堅被爆論文抄襲，國民黨桃園市議員參選人凌濤今（5）日表示，比起總統蔡英文30年都看不到的論文，林智堅竟然能兩本論文都出事，果然只有小英男孩才能超越小英；他並呼籲林智堅不要只敢挑開第一槍的國民黨北市議員王鴻薇嗆聲，要告就一起告，「我就在桃園市，歡迎你來告！」
凌濤指出，先說臺大國發在職專班的論文。陳明通從陸委會主委一路升官到國安局局長，為蔡英文賣命這麼多年，在這個時機點力挺小英男孩林智堅、賭上學術清譽並不意外。但他轉手就把林智堅的抄襲對象、自己的口試學生余正煌跟研究助理楊喜慧賣了，實在很不厚道。
凌濤說，臺大國發立即查察林智堅跟余正煌的抄襲行為，余、林兩人至少一個人要負起責任，繳回論文，撤銷學位，以昭公信。
凌濤表示，中華大學的論文，從現有資訊看來，林智堅不是抄襲竹科報告，就是拿納稅人的錢寫自己的論文，無論何者都是人格瑕疵。
凌濤批評，做為柯建銘立委特助的身分，林智堅還好意思說自己沒有公職，小老百姓都知道立委特助的身分，連公務員都會怕。比起蔡英文總統30年都看不到的論文，林智堅竟然能兩本論文都出事，「果然只有小英男孩才能超越小英」。
凌濤說，最後呼籲林智堅不要只敢挑開第一槍的王鴻薇嗆聲，要告就一起告，「我就在桃園市，歡迎你來告」。