搶打潮退燒！台中重啟長者疫苗快打站　人氣卻狂減

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防疫傲人數字來自超前佈署，也包括慘痛經驗。5月下旬台中市施打BNT兒童疫苗、6月下旬開設老人第4劑快打站時，踫上中南部疫情站上高原期，民眾恐慌心理下打氣暴增，市府應變不及，讓小孩頂著大雨、老人曬著烈陽在街上排長龍，甚至熱到中暑送醫，市民抱怨之餘，爆發兩波藍綠口水戰。
市府檢討後，今起連續3天開設第2輪老人疫苗快打站，商借校園等較舒適環境、優化相關流程，老人們卻不捧場了！今日造冊施打人數3萬7,786人，上午41站施打數是6,247人，下午31站受到雷雨影響，人數勢必更少，預估施打率恐不到3成。相較第一波的6月22日施打6萬3,012人、6月23日施打5萬4,356人，打氣明顯冷清。
兒童疫苗的狀況也不理想，除了原本醫療院所、校園兩管道，另新增假日快打站，方便平日上班的家長帶孩子施打，打氣卻明顯微弱，採預約制的校園快打站實際到打率近7成5、假日快打站不到6成。第一劑兒童疫苗的接種率也停滯不前，6月25日達到79%後，至今無法衝破80%。
全國確診人數今逢週二依例微升，台中市重新站回全國冠軍，達4970例。民政局專委柯宏黛表示，可能因天氣不穩定，施打率較差，長輩們若錯過快打站，亦可自行到醫療院所接種。衛生局副局長陳麗娟表示，全台238例BA.4、BA.5境外移入個案，台中佔了22例，除了呼籲個人做好防護措施，衛生局也會持續監測疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。