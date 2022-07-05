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搶打潮退燒！台中重啟長者疫苗快打站　人氣卻狂減

▲台中市老人終於有舒服的環境可以接種第4劑，快打站人氣卻大不如前。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）
▲台中市老人終於有舒服的環境可以接種第4劑，快打站人氣卻大不如前。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-05 17:24:22

台中市5、6月先後爆發兒童疫苗之亂、老人快打站之亂，藍綠口水戰翻天！市府檢討修正後今重啟老人快打站，雖流程與環境已優化，但受到中南部逐漸脫離高原期的影響，民眾恐慌心理不再，施打人數竟不及上波的1/5！市府呼籲，後續還有Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的威脅，目前台中已有22例境外移入，切不可輕忽疫情。

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▲5月的老人疫苗快打站，首日施打6萬3,012人，今天一上午卻只有6千多人。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）
▲5月的老人疫苗快打站，首日施打6萬3,012人，今天一上午卻只有6千多人。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）
台中市副市長令狐榮達今（5日）在防疫記者會中表示，台中已有15萬1,525位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率36.81%，排名六都第一，兒童第2劑涵蓋率26.36%，也是六都第一。

防疫傲人數字來自超前佈署，也包括慘痛經驗。5月下旬台中市施打BNT兒童疫苗、6月下旬開設老人第4劑快打站時，踫上中南部疫情站上高原期，民眾恐慌心理下打氣暴增，市府應變不及，讓小孩頂著大雨、老人曬著烈陽在街上排長龍，甚至熱到中暑送醫，市民抱怨之餘，爆發兩波藍綠口水戰。

市府檢討後，今起連續3天開設第2輪老人疫苗快打站，商借校園等較舒適環境、優化相關流程，老人們卻不捧場了！今日造冊施打人數3萬7,786人，上午41站施打數是6,247人，下午31站受到雷雨影響，人數勢必更少，預估施打率恐不到3成。相較第一波的6月22日施打6萬3,012人、6月23日施打5萬4,356人，打氣明顯冷清。

兒童疫苗的狀況也不理想，除了原本醫療院所、校園兩管道，另新增假日快打站，方便平日上班的家長帶孩子施打，打氣卻明顯微弱，採預約制的校園快打站實際到打率近7成5、假日快打站不到6成。第一劑兒童疫苗的接種率也停滯不前，6月25日達到79%後，至今無法衝破80%。

▲台中已有22例境外移入BA.4、BA.5，面對新威脅，台中市衛生局呼籲打疫苗增加防護力。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）
▲台中已有22例境外移入BA.4、BA.5，面對新威脅，台中市衛生局呼籲打疫苗增加防護力。（圖／台中市政府提供，2022.07.05）
全國確診人數今逢週二依例微升，台中市重新站回全國冠軍，達4970例。民政局專委柯宏黛表示，可能因天氣不穩定，施打率較差，長輩們若錯過快打站，亦可自行到醫療院所接種。衛生局副局長陳麗娟表示，全台238例BA.4、BA.5境外移入個案，台中佔了22例，除了呼籲個人做好防護措施，衛生局也會持續監測疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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