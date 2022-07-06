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飯店Buffet暑假拼了！台北凱達玩冰淇淋　冠軍免費吃整月

▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳，暑期推出週一至週四午、晚餐享兩人同行第2人5折優惠。（圖／業者提供）
▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳，暑期推出週一至週四午、晚餐享兩人同行第2人5折優惠。（圖／業者提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-06 14:39:19

暑假到來加上疫情也逐漸趨緩，出門旅遊與外出用餐的民眾明顯增加。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳今（6）日宣布，7月份全餐期回歸，更祭出週一至週四午、晚餐享2人同行第2人5折優惠(每餐期限量20組)，折扣後平日午餐每人只要722元，平日晚餐每人只要807元，相當於7.7折的優惠！台北凱達也與瑞士知名的冰淇淋品牌「莫凡彼」合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，凡至百宴自助餐廳用餐的客人皆可參加，使用莫凡彼冰淇淋加上餐檯上的任一冰品相關食材做裝飾(如餅乾與水果或棉花糖)DIY一個作品，拍照上傳即可參賽，冠軍在9月可以免費吃1個月平日午餐(總價值為19,635元)！

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▲台北凱達與瑞士知名的冰淇淋品牌「莫凡彼」合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，只要於FB指定貼文分享，就有機會省下一個月的午餐費。（圖／業者提供）
▲台北凱達與瑞士知名的冰淇淋品牌「莫凡彼」合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，只要於FB指定貼文分享，就有機會省下一個月的午餐費。（圖／業者提供）
台北凱達飯店表示，百宴自助餐廳主廚主打的一系列開心又開胃的「夏日祭」美食盛宴，包含了「泰饗吃」泰式主題料理、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、「夏の戀」繽紛水果口味甜點，不僅視覺感官繽紛多彩，同時激起了夏日味蕾，心情也跟著愉悅起來。其中，走清新酸辣風的「泰饗吃」系列料理最受民眾青睞，包含經典開胃菜「青木瓜沙拉」、讓人一片接著一片超唰嘴的「海鮮脆餅佐泰式醬」、道地爽口的「泰式鳳梨炒飯」、嚴選漁港直送的漁貨烹調出海鮮控最愛的「泰式檸檬魚」等，以及主廚推薦「現切牛排佐泰式酸甜特調醬汁」，微酸的滋味襯托出肉質的甜嫩多汁，鮮爽宜人的獨特風味更加迷人。

夏日重頭戲來了絕對少不了甜點和冰品，百宴自助餐推「夏の戀」甜點饗宴，以夏季盛產的新鮮芒果與熱帶水果為主題推出多樣繽紛甜點，包含「芒果西米露凍」、「熱帶水果慕斯」、「芒果椰子奶酪」、「黑醋栗蘋果慕斯」…等精緻甜點，將其獨有的酸甜滋味融入甜品中，尾韻帶有一絲輕盈的水果香氣，演繹出令人耳目一新的迷人風貌，最後再來一碗冰品就像盛宴中的壓軸，直接將台灣復古冰菓室概念搬入Buffet，在顆粒較粗的古早味鑽石冰上淋上香甜的黑糖水，再豪邁加入手工熬煮的珍珠、綠豆、椰果等配料，最後倒入些許濃郁煉乳，色彩妝點彷若一盤盤賞心悅目的藝術品般，讓人忘卻這夏天的炎熱。

墾丁凱撒大飯店從去年開始大張旗鼓重整飯店餐廳結構，除了斥資百萬推墾丁首家正宗泰式餐廳LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)，這次深受吃到飽控喜愛的﻿「發現西餐廳」，在歷經近一年籌畫也迎來嶄新風貌，以「清爽室內裝潢」、「分區主題餐檯設計」、「全新招牌菜色」為主要訴求，大幅度的將室內翻新，融入木材、植栽、手繪壁畫及不銹鋼、玻璃等異材元素，營造出更現代舒適的用餐環境，挑戰墾丁最強Buffet寶座！

▲墾丁凱撒發現西餐廳重新裝潢打造造6大開放式美食料理區。（圖／業者提供）
▲墾丁凱撒發現西餐廳重新裝潢打造造6大開放式美食料理區。（圖／業者提供）
墾丁凱薩表示，發現西餐廳經過改裝重新規劃6大開放式美食料理區，分別為熱食料理區、中島蔬食區、日料海鮮區、異國料理區、手作甜點區與飲品區，主廚以大量當令食材、新鮮食蔬等食材入菜，再融入世界
 

各地食材、巧妙變化出道道特色美食，在精緻的餐檯呈現出多變的佳餚美饌，像是不可錯過的「爐烤牛排」、「愛爾蘭黑啤酒燉牛臉頰」、「法式油封鴨腿」、「佛羅倫斯燉牛肚」等特色主菜外，還能享用新鮮當令的沙拉吧、現點現做的日式料理與中式麵點、澎湃海鮮及眾多融匯中西的新創菜色，更引進「自助生啤酒機」讓饕客享用美食之餘還能搭配沁涼生啤酒無限暢飲。

全新發現西餐廳秉持以「以碧海藍天佐餐」為題，要讓每位用餐饕客都能融入自然和享受自然，寬敞的空間擁有絕佳的自然採光，加上懸掛的花卉植栽隨著陽光及投射燈光折射，更添用餐氛圍！整體設計以鮮豔活潑的寶藍為主色，搭配古銅金、大理石及木作元素設計，營造自然品味的空間與寧靜舒適的氛圍，不論室內戶外座位都能輕鬆拍出網美照，在在都讓饕客耳目一新！無敵海景的戶外座位區在暑假期間推「泰式戶外BBQ饗宴」由主廚專業炭烤豐盛海陸美食，供饕客自助取用。

▲墾丁凱撒發現西餐廳推泰式戶外BBQ。（圖／業者提供）
▲墾丁凱撒發現西餐廳推泰式戶外BBQ。（圖／業者提供）
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