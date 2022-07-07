朝野全逼宮喊下台！英國首相強生將於今晚宣布請辭

英國首相強生（Boris Johnson）政府爆發醜聞不斷，其內閣成員更相繼辭職下台，英國政壇再度出現要強生下台的聲浪，而根據英國媒體報導，強生最快將在今晚主動宣布請辭。消息人士指出，強生也將退去保守黨領袖身份，今年10月的保守黨會議召開後將會選出一名全新的領導人。
英國政壇本週風波不斷，繼地位僅次於首相的財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）兩名重量級內閣大臣閃電辭職後，內閣中還有大臣、副手依序辭職，據稱累積人數已高達45人，除了國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）還未表態外，其餘重要官員幾乎全都請辭了。
儘管強生過去矢口拒絕在野黨呼籲提前大選、保守黨內要他下台，但根據英國媒體《天空新聞》（Sky News）最新消息指出，在內閣官員一面倒說服強生辭去首相官職的局面下，強生已和保守黨內負責制定對領導人發動不信任投票的1922委員會主席談過，將於今（7）晚宣布下台；《BBC》則提到強生要辭去的是黨魁身分，但首相會當到今年秋天，新首相將在10月保守黨大會前及時選出由新黨魁接任。
《華爾街郵報》亦指出，根據最近的民意調查結果來看，強生過去以歷史性的選舉勝利展開他的首相任期，也將以歷史性的失敗來結束這份職位，在他迅速崛起的政治道路上，包含派對門、任人唯親、對新冠肺炎初期控管不善—就連首相本人都在確診後出現嚴重症狀，以及與俄羅斯寡頭的可疑交易、收取鉅額捐款重新裝修唐寧街等醜聞正重擊了他的首相光環。