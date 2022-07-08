剉冰配料熱量曝光！波霸珍珠竟不是第一　冠軍「超意外」

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第二「綠燈區」，比較多膳食纖維，熱量也比較和善；像是椰果、蒟蒻、仙草和愛玉，以上均為每一份加料約45g=3湯匙之熱量估值。此外，糖水清冰也要110kcal、牛奶雪花冰則是250kcal。
高敏敏說，「有沒有發現熱量前三名根本都是大家的最愛」，若是三種配料加在一起吃，一碗熱量直接超過500大卡，「建議紅/黃燈區，選1-2樣就好，綠燈區可選2樣」。
除了熱量以外，含糖量也必須注意，衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%。高敏敏舉例，若每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量=控制在5顆方糖的概念，所以建議點一碗跟家人朋友一起分食，分散熱量和含糖量。
她更分享「吃冰小撇步」，吃起來更健康，第一「選一種豆」，因為蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議大家在選擇這種澱粉類的豆時，選一種就好了；第二「花生要注意」，花生屬於油脂類，更要注意攝取量；第三「低熱量為主」，可以選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果這種低熱量的為主；第四「天然代糖水」，糖水建議用天然代糖水，清爽少負擔，美味也不減，「現在知道剉冰配料怎麼選了嗎？過癮同時也不能忽視熱量喔」。（編輯：郭佩蓉）
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