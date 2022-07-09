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冰箱亂塞超母湯！專家列「NG行為」長滿細菌　正確用法曝

▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／取自photo AC）
▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 17:44:37

炎炎夏日之中，為了保持食材新鮮，多數民眾都會趕緊放入冰箱保存，但實際上若是沒有好好整頓存放的物品，就一昧通通塞進去，可能導致細菌快速孳生，就算冰好冰滿仍然出現食安危機！對此營養師珊珊，列出了「冰箱2NG行為」，並提供冰箱正確的管理方法，確保它發揮最佳的保存功效。

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▲原PO表示自家已是大容量冰箱，冷凍庫卻總是被塞爆，因此萌生購買上掀式冷凍櫃的念頭。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲冰箱需要定期整理，將食材分區存放為佳。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
根據《愛健康營養師 珊珊》提醒，許多民眾會忽略定期整理冰箱，將吃不完的、買來囤的或是夏天想吃冰的通通塞進冰箱內，且常常一不小心就放到忘記，導致冰箱存放過期已久的食品，或是冰存生鮮食材前沒有進行前置處理，而前述兩項NG的行為，都會導致冰箱長滿細菌，更可能出現食安危機。

▲預防食物中毒的，冰箱「正確存放原則」。（圖／取自《愛健康營養師 珊珊》FB）
▲預防食物中毒的，冰箱「正確存放原則」。（圖／取自《愛健康營養師 珊珊》FB）
對此，營養師珊珊整理了冰箱「6正確用法」，讓食材得到妥善的保存，且還能達到節能省電的好處！

1、分裝好再放冷凍，避免食材重複解凍，影響保鮮品質。

2、冰箱最多放7~8分滿，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻。

3、生食置於下層，熟食放冰箱上層，避免生食的血水、髒污汙染熟食。

4、將食物用保鮮盒或保鮮膜封好後再冰入冰箱，預防湯汁傾倒，保持冰箱清潔。

5、標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材。

6、分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間，除了讓冰箱內食材保持穩定溫度外，也可達到省電的功效。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《愛健康營養師 珊珊》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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