冰箱亂塞超母湯！專家列「NG行為」長滿細菌 正確用法曝
炎炎夏日之中，為了保持食材新鮮，多數民眾都會趕緊放入冰箱保存，但實際上若是沒有好好整頓存放的物品，就一昧通通塞進去，可能導致細菌快速孳生，就算冰好冰滿仍然出現食安危機！對此營養師珊珊，列出了「冰箱2NG行為」，並提供冰箱正確的管理方法，確保它發揮最佳的保存功效。
根據《愛健康營養師 珊珊》提醒，許多民眾會忽略定期整理冰箱，將吃不完的、買來囤的或是夏天想吃冰的通通塞進冰箱內，且常常一不小心就放到忘記，導致冰箱存放過期已久的食品，或是冰存生鮮食材前沒有進行前置處理，而前述兩項NG的行為，都會導致冰箱長滿細菌，更可能出現食安危機。
對此，營養師珊珊整理了冰箱「6正確用法」，讓食材得到妥善的保存，且還能達到節能省電的好處！
1、分裝好再放冷凍，避免食材重複解凍，影響保鮮品質。
2、冰箱最多放7~8分滿，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻。
3、生食置於下層，熟食放冰箱上層，避免生食的血水、髒污汙染熟食。
4、將食物用保鮮盒或保鮮膜封好後再冰入冰箱，預防湯汁傾倒，保持冰箱清潔。
5、標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材。
6、分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間，除了讓冰箱內食材保持穩定溫度外，也可達到省電的功效。（編輯：鍾怡婷）
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