金屬中心攜手高科大成立產學聯盟　助攻航太供應鏈升級

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金屬中心產業升級處處長林恒育說明，金屬中心透過與高雄科大的合作，讓航太產業充分瞭解技術基礎原理及實際應用，透過沖壓成形分析技術應用於航太板金開發，可縮短板金零件開發時程同時降低成本。
高科大產學長謝其昌說，高科大在107年成立航太零組件製造場域，是全國大專校院中唯一通過AS 9100D航太品質管理系統與ISO 9001:2015品質管理系統雙認證的學術研究單位，先進材料與金屬成型技術更是高科大的擅長領域。高科大今年再獲科技部核准，聯手協易機械、崴立機電、一德金屬、金采精密等9家業者成立APM航空零件製造產學聯盟，將提供技術合作平台、人才培訓、委託試作開發等服務，強化台灣航太製造競爭力。「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」已於6日開課，將逐步強化台灣航太製造競爭力，對接疫後市場商機。
高科大金屬產品開發技術研發中心主任林栢村講座教授，正是國內金屬成型技術的重量級專家，他指出在「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」課程內，將兼顧經濟、學習和高階轉型三個面向，課程內容涵蓋板金沖壓成形與基礎多軸切削課程，設備方面則使用協易公司伺服沖床與崴立公司五軸加工機等先進設備。未來透過高科大獨有的航空零組件製造場域，示範航太產業智慧化應用情境，並將搭配NADCAP課程辦理，適時協助在地航太產業發展，以滿足金屬產業多元化技術需求。