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金屬中心攜手高科大成立產學聯盟　助攻航太供應鏈升級

▲「2022高雄航太系列課程開幕研討會暨APM產學聯盟啟動儀式」貴賓合影。（圖／金屬中心提供）
▲「2022高雄航太系列課程開幕研討會暨APM產學聯盟啟動儀式」貴賓合影。（圖／金屬中心提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-09 21:47:58

金屬中心在高市府經發局及經濟部工業局支持下，日前在高科大舉辦「2022高雄航太系列課程開幕研討會暨APM產學聯盟啟動儀式」。金屬中心代理執行長林志隆提到，航太零組件為高階金屬加工市場供應鏈的重要代表，台灣在國際航太產業供應鏈佔有重要的地位，而高雄為航太產業的重要聚落，全球高效能新型航空引擎與機隊需求成長的趨勢下，亞洲航太加工訂單將有機會聚焦於台灣。

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金屬中心多年來致力研發高溫用金屬零組件之先進製造技術、金屬積層製造及智慧製造等技術，未來金屬中心也將成立國防與航太產業發展處，將持續協助相關產業的支援與協助。

▲「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」將逐步強化台灣航太製造競爭力，對接疫後市場商機。（圖／高科大提供）
▲「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」將逐步強化台灣航太製造競爭力，對接疫後市場商機。（圖／高科大提供）
金屬中心產業升級處處長林恒育說明，金屬中心透過與高雄科大的合作，讓航太產業充分瞭解技術基礎原理及實際應用，透過沖壓成形分析技術應用於航太板金開發，可縮短板金零件開發時程同時降低成本。

高科大產學長謝其昌說，高科大在107年成立航太零組件製造場域，是全國大專校院中唯一通過AS 9100D航太品質管理系統與ISO 9001:2015品質管理系統‎雙認證的學術研究單位，先進材料與金屬成型技術更是高科大的擅長領域。高科大今年再獲科技部核准，聯手協易機械、崴立機電、一德金屬、金采精密等9家業者成立APM航空零件製造產學聯盟，將提供技術合作平台、人才培訓、委託試作開發等服務，強化台灣航太製造競爭力。「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」已於6日開課，將逐步強化台灣航太製造競爭力，對接疫後市場商機。

高科大金屬產品開發技術研發中心主任林栢村講座教授，正是國內金屬成型技術的重量級專家，他指出在「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」課程內，將兼顧經濟、學習和高階轉型三個面向，課程內容涵蓋板金沖壓成形與基礎多軸切削課程，設備方面則使用協易公司伺服沖床與崴立公司五軸加工機等先進設備。未來透過高科大獨有的航空零組件製造場域，示範航太產業智慧化應用情境，並將搭配NADCAP課程辦理，適時協助在地航太產業發展，以滿足金屬產業多元化技術需求。

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