炎夏逛百貨消暑！改裝優惠5折起　滿千送百再抽樂園門票

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遠東SOGO天母店上半年積極改裝，集結頂級高爾夫品牌搶攻高端客層，除了館內瑞典高爾夫品牌J.LINDEBERG，日本60年工匠級頂級高爾夫球品牌 HONMA還新設試打室模擬球感揮竿及高爾夫區。
一口氣引進JO MALONE、SABON、DARPHIN 3大香氛品牌，加上原有的Aesop與AVEDA，營造北區獨家香氛專區。並開設童裝零售巨頭旗下運動時尚品牌ROOKIE童裝3.0形象概念店，齊聚NIKE、Jordan、Converse、Levi’s等多元性品牌，更獨家透過LED設計打造動態購物環境空間。
同樣位於天母地區的大葉高島屋百貨，暑假至8/8前，推出「嗨啤88涼一夏」SUMMER SALE全館5折起優惠；童裝玩具、健康家電、居家服飾等不同階段主題特賣會，更祭出3折起好康。
並針對親子客群規劃遊樂園門票等抽獎回饋，「88歡樂滿額抽」累積滿1,000元抽義大遊樂世界，「夏日尋寶集點大作戰」集章抽花蓮遠雄海洋公園，「品牌主題日」滿3,888元送義大遊樂世界、味全龍球賽等門票。遇六日舉辦真人餵魚秀、魔術雜耍表演、百人泡泡派對、超人力霸王與名偵探柯南動漫明星見面會；在地獨有的「天母啤酒節，將在7/23～7/24於大葉高島屋戶外廣場舉辦。
汐止遠雄廣場也鎖定暑假商機，迎來開館6年大改裝，祭出滿千送百活動。引進150坪的全國電子賣場、adidas、PUMA等多達10個新櫃與滿千送百等活動，目前業績成長率衝出新高紀錄218%。進駐146坪「寵物公園」，開幕期間即日起至7/31，上萬種寵物用品最低5折起，滿額有機會抽中智能空氣清淨機；毛孩體驗洗澡只要299元起，還送洗澡升級券乙張。
二樓童裝玩具推出改裝活動，折扣力道下殺三折，預計八月中旬改裝新登場。美食餐飲擁有百貨獨家，八十載老圓環滷肉飯龍凰號、極丼日式燒肉丼等新北首店，迎福軒包子鋪及位於遠東世界中心B1好客buffet加入陣容。汐止遠雄廣場改裝特賣與新櫃登場並行，可望推升年中檔期業績雙位數成長。
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