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cama推咖啡7+7優惠！85度C第2杯25元　涼夏咖啡折扣喝爆

▲涼夏咖啡折扣喝爆！cama café「7+7優惠」第二杯7折；85度C歡慶18週年，大杯咖啡第二杯25元、指定品項85折。還有HWC黑沃咖啡新品嚐鮮價及輕食加價購85折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲涼夏咖啡折扣喝爆！cama café「7+7優惠」第二杯7折；85度C歡慶18週年，大杯咖啡第二杯25元、指定品項85折。還有HWC黑沃咖啡新品嚐鮮價及輕食加價購85折。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-11 13:14:54

涼夏咖啡折扣喝起來！cama café全新「7+7優惠」，從咖啡到茶飲7款任選，享有第2杯7折優惠。85度C歡慶18週年，大杯咖啡第2杯25元、指定品項85折。HWC黑沃咖啡迎夏主打「精品濃縮系列SOE蜜桃多多」新品嚐鮮價，並加碼新推13款精選輕食85折加價購，還有限定咖啡豆5折優惠。

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▲cama café暑假推出「7+7優惠」政策。（圖／cama café提供）
▲cama café暑假推出「7+7優惠」好康。（圖／cama café提供）
cama café：「7+7優惠」指定咖啡及茶飲第2杯7折

cama café全新「7+7優惠」，自7/12～8/14主打舒適冰涼的抗夏冷飲，享有第2杯7折優惠。7/12～7/26首波優惠推出cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。

7/27～8/14第二波延長則以冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶為主。（適用於指定品項大杯以上尺寸，購買品項可混搭，取價低者折扣，金額四捨五入）。

▲85度C官方APP，跨店取新增奶茶品項。（圖／85度C提供）
▲85度C歡慶18週年放大絕，大杯咖啡第二杯25元。（圖／85度C提供）
85度C：「18週年黃金週優惠」大杯咖啡第2杯25元

8/1(一)～8/4(四)每日上午10:00起，APP跨店取大杯拿鐵及大杯招牌買2送1，（每日各限量2,000組，每會員每日可各限購1組。兌換期限：2022/8/1～2022/12/31）。8/1(一)～8/8(一)三款指定長條蛋糕任選2入320元。8/4(四)七夕情人節套餐優惠，蛋糕58元指定切片任選1片＋飲料55元指定品項任選1杯，只要99元（原價113元）。

8/5(五)10:00～22:00，大杯咖啡第二杯25元（限同品項／現場帶走每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告）；指定品項85折（限麵包、8吋整模蛋糕、主題款蛋糕及鳳梨酥禮盒及牛軋糖）。還有累積消費等回饋優惠請詳見店家。

▲五一勞動節連假好康優惠，漢堡王「降肉」4.4盎司超巨牛排只要20元、請外送員免費吃小華堡。一風堂插旗新莊宏匯廣場，開幕限定拉麵買1送1超值優惠；肉多多火鍋外帶肉品海鮮買1送1；其他包括黑沃咖啡，康青龍、TEATOP、Mr.Wish等手搖飲也都祭出優惠。（圖／黑沃咖啡提供）
▲HWC黑沃咖啡不止推出濃縮新品，更有多達13款輕食可吃。（圖／黑沃咖啡提供）
HWC黑沃咖啡：13款精選輕食85折加價購、限定咖啡豆5折優惠

「精品濃縮系列SOE蜜桃多多」新品將於7/15正式亮相，至7/31提供新品嚐鮮價優惠，美式咖啡特價90元、拿鐵咖啡特價120元、手沖咖啡特價135元；並加碼選購蜜桃多多中淺焙咖啡豆1/2磅只要半價。

HWC黑沃咖啡更新推輕食餐點，從羅勒雞肉、藍莓乳酪等歐式麵包，與原味重乳酪、經典提拉米蘇等西式蛋糕，共13款精選輕食，整個7月購買任一飲品即享有輕食加購優惠85折。

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