cama推咖啡7+7優惠！85度C第2杯25元　涼夏咖啡折扣喝爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
cama café全新「7+7優惠」，自7/12～8/14主打舒適冰涼的抗夏冷飲，享有第2杯7折優惠。7/12～7/26首波優惠推出cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。
7/27～8/14第二波延長則以冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶為主。（適用於指定品項大杯以上尺寸，購買品項可混搭，取價低者折扣，金額四捨五入）。
85度C：「18週年黃金週優惠」大杯咖啡第2杯25元
8/1(一)～8/4(四)每日上午10:00起，APP跨店取大杯拿鐵及大杯招牌買2送1，（每日各限量2,000組，每會員每日可各限購1組。兌換期限：2022/8/1～2022/12/31）。8/1(一)～8/8(一)三款指定長條蛋糕任選2入320元。8/4(四)七夕情人節套餐優惠，蛋糕58元指定切片任選1片＋飲料55元指定品項任選1杯，只要99元（原價113元）。
8/5(五)10:00～22:00，大杯咖啡第二杯25元（限同品項／現場帶走每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告）；指定品項85折（限麵包、8吋整模蛋糕、主題款蛋糕及鳳梨酥禮盒及牛軋糖）。還有累積消費等回饋優惠請詳見店家。
HWC黑沃咖啡：13款精選輕食85折加價購、限定咖啡豆5折優惠
「精品濃縮系列SOE蜜桃多多」新品將於7/15正式亮相，至7/31提供新品嚐鮮價優惠，美式咖啡特價90元、拿鐵咖啡特價120元、手沖咖啡特價135元；並加碼選購蜜桃多多中淺焙咖啡豆1/2磅只要半價。
HWC黑沃咖啡更新推輕食餐點，從羅勒雞肉、藍莓乳酪等歐式麵包，與原味重乳酪、經典提拉米蘇等西式蛋糕，共13款精選輕食，整個7月購買任一飲品即享有輕食加購優惠85折。