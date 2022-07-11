COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全家霜淇淋夯爆！營養師曝熱量排行　「這3支」並列冠軍

▲全家霜淇淋口味特殊又美味，炎炎夏日之中最適合來一支消暑。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲全家霜淇淋口味特殊又美味，炎炎夏日之中最適合來一支消暑。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 17:10:55

全家霜淇淋口味特殊又美味，炎炎夏日之中最適合來一支消暑，對此美女營養師高敏敏就公布了全家霜淇淋的熱量圖鑑，第一名就是前陣子和手搖飲品牌「再睡5分鐘」合作推出的奶蓋及午茉綠霜淇淋，高敏敏也建議，除了熱量之外，也要記得注意含糖量，避免身體攝取過多糖分！ 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏透露，所有口味熱量最高第一名為紅茶歐蕾、奶蓋及午茉綠霜淇淋，110g熱量有147kcal/糖有17.6g，熱量第二高為鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，87.5g熱量有139kcal/糖有15.1g，第三名則為糖炒栗子霜淇淋，87.5g熱量有135kcal/糖有16.2g。 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏公布了全家霜淇淋的熱量圖鑑。（圖／高敏敏營養師授權提供）
另外，全家6月5日推出的口味「蜜蜜開心果霜淇淋」的熱量則排行第四名，87.5g熱量有133kcal/糖有15.5g，7月5日推出的全新口味「貘貘桃霜淇淋」熱量則是87.5g有106kcal/糖有23.5g。 

高敏敏指出，除了熱量之外，含糖量也必須注意，雖然天氣炎熱會不由自主想吃冰，但建議大家可以在家動手做天然水果冰，將新鮮水果粒跟優酪乳一起放到製冰盒裡，想吃冰時就可以既有水果的纖維，也有乳製品的鈣質，還能夠消暑。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

台灣最強冰淇淋是誰？眾全吃「這盒」有魔力：狂賣幾十年

剉冰配料熱量曝光！波霸珍珠竟不是第一　冠軍「超意外」

全家冰飲刮刮樂「中9元大獎」！得主整排刷+1：當我沒中

超商冰品熱量排行公開！吃這支超過5顆方糖　第一名是它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀