全家霜淇淋夯爆！營養師曝熱量排行 「這3支」並列冠軍
全家霜淇淋口味特殊又美味，炎炎夏日之中最適合來一支消暑，對此美女營養師高敏敏就公布了全家霜淇淋的熱量圖鑑，第一名就是前陣子和手搖飲品牌「再睡5分鐘」合作推出的奶蓋及午茉綠霜淇淋，高敏敏也建議，除了熱量之外，也要記得注意含糖量，避免身體攝取過多糖分！
高敏敏透露，所有口味熱量最高第一名為紅茶歐蕾、奶蓋及午茉綠霜淇淋，110g熱量有147kcal/糖有17.6g，熱量第二高為鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，87.5g熱量有139kcal/糖有15.1g，第三名則為糖炒栗子霜淇淋，87.5g熱量有135kcal/糖有16.2g。
另外，全家6月5日推出的口味「蜜蜜開心果霜淇淋」的熱量則排行第四名，87.5g熱量有133kcal/糖有15.5g，7月5日推出的全新口味「貘貘桃霜淇淋」熱量則是87.5g有106kcal/糖有23.5g。
高敏敏指出，除了熱量之外，含糖量也必須注意，雖然天氣炎熱會不由自主想吃冰，但建議大家可以在家動手做天然水果冰，將新鮮水果粒跟優酪乳一起放到製冰盒裡，想吃冰時就可以既有水果的纖維，也有乳製品的鈣質，還能夠消暑。（編輯：賴禹妡）
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