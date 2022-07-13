高麗菜營養豐富！專家提醒「2種人」不適合吃：建議久煮

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甲狀腺功能低下者：高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，所以不適合甲狀腺功能低下的人攝取。
容易脹氣者：高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，建議適量食用外，也可以煮熟、煮久一點再吃喔！
除了特殊狀況的2類人要控制食用量外，高麗菜仍然是相當營養美味的食材，夏子文也整理了高麗菜4大營養素，對人體相當有益處。
適合減醣飲食：100公克熱量約23大卡，雖然嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數(低GI)的蔬菜，適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。
含維生素U：維生素U其實是Vitamin Ulcer，是一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白(Mucin)分泌，加速潰瘍傷口的癒合、修補黏膜，又稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不舒適的感覺。
適量的膳食纖維：100公克含有1.1公克的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，預防便祕，而對於胃功能不佳的人，可適量食用。
強大的植化素：擁有強大抗氧化能力的吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，有助抑制癌症細胞的生長，如乳癌、大腸癌等。（編輯：鍾怡婷）
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