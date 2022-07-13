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高麗菜營養豐富！專家提醒「2種人」不適合吃：建議久煮

▲高麗菜營養又美味，是常見的熱門食材。（示意圖／翻攝photoAC）
▲高麗菜營養又美味，是常見的熱門食材。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 16:53:59

高麗菜營養又好料理！不僅可以炒菜也可以扔火鍋裡，是家庭、餐廳常見的料理食材，但也不是所有人都適合食用，對此營養師夏子雯也提醒，2種人不適合食用高麗菜，其中提到若是容易脹氣的民眾，除了減少食用量外，也建議煮熟、煮久一點再吃。

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▲高麗菜有4大營養素，但兩種族群不適合食用。（圖／夏子雯營養師FB）
▲高麗菜有4大營養素，但2種人不適合食用。（圖／夏子雯營養師FB）
根據夏子雯營養師於臉書分享，以下2種人不適合吃高麗菜：

甲狀腺功能低下者：高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，所以不適合甲狀腺功能低下的人攝取。 

容易脹氣者：高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，建議適量食用外，也可以煮熟、煮久一點再吃喔！

除了特殊狀況的2類人要控制食用量外，高麗菜仍然是相當營養美味的食材，夏子文也整理了高麗菜4大營養素，對人體相當有益處。

適合減醣飲食：100公克熱量約23大卡，雖然嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數(低GI)的蔬菜，適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。

含維生素U：維生素U其實是Vitamin Ulcer，是一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白(Mucin)分泌，加速潰瘍傷口的癒合、修補黏膜，又稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不舒適的感覺。

適量的膳食纖維：100公克含有1.1公克的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，預防便祕，而對於胃功能不佳的人，可適量食用。

強大的植化素：擁有強大抗氧化能力的吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，有助抑制癌症細胞的生長，如乳癌、大腸癌等。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《夏子雯-貼近你生活的營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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