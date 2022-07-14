COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

運動前後「這樣吃」效率翻倍！4關鍵曝：增肌減脂不復胖

▲高敏敏營養師分享運動前後「這樣吃」能讓運動效率翻倍，也透露4個關鍵，讓你增肌減脂不復胖。（示意圖／取自unsplash）
▲高敏敏營養師分享運動前後「這樣吃」能讓運動效率翻倍，也透露4個關鍵，讓你增肌減脂不復胖。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 11:24:08

近年來健身風氣愈來愈興盛，許多人會在下班時間或休假時到健身房運動，有些人為求強健體魄，有些人則希望維持體態，對此，營養師高敏敏也表示，要有好身材、好身體，「7分飲食3分運動」兩個都要做到才完整，並分享運動前後「這樣吃」能讓運動效率翻倍，也透露4個關鍵，讓你增肌減脂不復胖

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏授權提供）
營養師高敏敏說，足夠的運動可以幫助提高代謝、減重、心肺功能提升，但是要怎麼做才能讓運動效率翻倍呢？其實靠「」是關鍵，因此她也奉上「運動前後」吃法，讓你「增肌減脂不復胖」。

首先是「運動前吃什麼」，選擇能緩慢吸收的碳水化合物＋優質適量的蛋白質組合的食物，除了增加葡萄糖儲存為肌肉的肝糖，也可以在阻力重量訓練的情況下，釋放出能量給人體使用，維持血糖與胰島素的波動穩定之外，在整個訓練過程中也能幫助穩定血糖、提高運動表現，她建議選「地瓜＋茶葉蛋」、「香蕉＋豆漿」、「全麥土司＋優酪乳」和「燕麥＋優格」

至於「運動後吃什麼」，運動後，肌肉細胞會消耗很多能量、耗盡肝醣，加上運動過程中會不斷刺激肌肉，肌肉纖維會損傷，所以這時候是吸收營養素的最好時機，而運動後30分鐘內是修復身體的黃金時段，建議運動完的人一定要把握時間補充營養。高敏敏說，因為運動後吃東西所獲得的營養素大部分會跑去長肌肉，不會用來堆積油脂，而除了合成肌肉之外，也可以修復運動後流失的體力。

黃金攝取時間為運動後的20～60分鐘內，食物選擇方面，高敏敏則推薦碳水化合物：蛋白質＝3：1～4：1的比例做挑選，例如「飯糰＋低糖豆漿」、「雞肉飯＋蛋」、「玉米＋雞胸肉」、「地瓜＋蘋果＋茶葉蛋」和「餐包＋芭樂＋豆漿」

▲高敏敏營養師分享運動前後「這樣吃」能讓運動效率翻倍，也透露4個關鍵，讓你增肌減脂不復胖。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲高敏敏營養師分享運動前後「這樣吃」能讓運動效率翻倍，也透露4個關鍵，讓你增肌減脂不復胖。（圖／營養師高敏敏授權提供）
另外，高敏敏也提醒在減重的民眾4大點，第一「選擇正確的食物之外，攝取量也是關鍵之一，不要以為有運動就吃好吃滿，這樣也會導致反效果」、第二「運動期間也要記得補充水分，必要時可以補充電解質，可以在運動中每10-20分鐘，小口小口的補充水，避免脫水或是抽筋現象，幫助新陳代謝」。

第三「體重控制不能只看數字，要確實做到增肌減脂，才能有效管理體重不攀升」、第四「除了多攝取優質蛋白質之外，也要同時進行肌力訓練，否則即便吃下一堆蛋白質，也不會有效幫助增肌減脂」，最後她也建議平時可以想辦法能動就多動、擺脫靜態生活，例如三餐飯後都快走10分鐘或午休跟下班後各走路爬樓梯15分鐘，「有心其實不難，一起動起來吧」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

每年多胖1公斤！中年人「10大壞習慣」變肥　網驚：全中

1週愛愛幾次才正常？醫揭「黃金公式」：20歲就像直升機

乳癌怎麼有效預防？專家教「避開5地雷」　曝正確飲食法

雞蛋放久能吃？營養師「簡單1招」秒知新不新鮮：超明顯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀