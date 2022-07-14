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肝功能正常卻罹患肝癌！她愛吃「堅果」醫師懂了：要避免

▲有名50多歲的女子肝功能正常卻罹患肝癌，醫師詢問後才知道，她時常買一大包「堅果、花生」來吃，但這個習慣卻也導致一級致癌物「黃麴毒素」生成。（示意圖／取自unsplash）
▲有名50多歲的女子肝功能正常卻罹患肝癌，醫師詢問後才知道，她時常買一大包「堅果、花生」來吃，但這個習慣卻也導致一級致癌物「黃麴毒素」生成。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 12:21:20

堅果雖然是一個非常好的油脂來源，但若是飲食習慣不佳，也會造成癌症風險。對此，肝膽腸胃科醫師鄭以勤就分享一個案例，有名50多歲的女子，不僅沒有B、C型肝炎，也沒有脂肪肝，豈料卻罹患肝癌。後來詢問後才知道，她時常買一大包「堅果、花生」來吃，但這個習慣卻也導致一級致癌物「黃麴毒素」生成，長期吃下肚也使她罹患癌症。

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在台灣十大死因裡，位於首位的「癌症」一直都是令國人相當擔心的疾病。對此，肝膽腸胃科醫師鄭以勤就在節目《健康好生活》中分享曾遇過的案例，一名50多歲女子在體檢時，發現肝長了一顆將近3公分的腫瘤，肝癌指數非常高，懷疑是肝癌。

可是因為對方還算年輕，在體檢時也排除B、C型肝炎和脂肪肝的可能，且肝癌通常會有一些慢性發炎因子造成癌病變，但該為患者都沒有這些現象。後來經切片檢查才證實「確實是肝癌」。也因為癌症通常與生活習慣有相關，因此鄭以勤也詢問該名患者，一問才知她平常喜歡吃一些堅果類、花生的東西，常常買了就是一大包，放著慢慢吃，「但這樣的習慣，也讓裡面有一些黴菌，進而產生黃麴毒素」。

▲鄭以勤詢問該名肝癌患者，一問才知她平常喜歡吃一些堅果類、花生的東西。（圖／翻攝自年代MUCH台 健康好生活 YT）
▲鄭以勤詢問該名肝癌患者，一問才知她平常喜歡吃一些堅果類、花生的東西。（圖／翻攝自年代MUCH台 健康好生活 YT）
鄭以勤提到，黃麴毒素目前已經被當作是一級致癌物，很明確跟肝癌有關，他也再次提醒，要注意「飲食習慣」，不新鮮的東西就應該要避免，以免疾病找上你。最後，鄭以勤也分享7種「吃出來」的癌症，首先是「大腸癌」，油炸、燒烤高溫會產生一種叫「苯芘」的致癌物質，該物質也是一級致癌物，體內累積過多，也會提高大腸癌風險。再來是「肝癌」，食物存放不當產生黃麴毒素，或在攝取酒精的過程中，產生「乙醛」，也是一致治癌物。

第三「肺癌」，即使不抽煙，根據研究顯示，吸入過多炒菜油煙也可能罹患肺癌；第四「乳癌」，高熱量、高脂肪食物會增加乳癌風險；第五「口腔癌」，檳榔目前也是一級致癌物，會增加食道癌、胃癌、口腔癌的風險；第六「胃癌」，醃漬或加工食品裡因為有亞硝酸鹽，也會使致癌物生成；第七「攝護腺癌」，若能吃大量蔬菜水果、抗氧化的物質，就可有效預防。（編輯：郭佩蓉）


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