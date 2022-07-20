運動時尚席捲網紅圈！百名KOL運動喝水都靠鎂日補給
近年來運動盛行，網紅圈也漸漸出現戶外運動outdoor系，或是室內運動、瑜珈、健身都是有助身體健康。網紅語寶在社群上分享生活、亮麗的外型讓她擁有超過10萬粉絲，也經常在直播和網友互動，熱愛生活，以及分享自己平常的愛用品，經過她認可的品項，成為新一代流量密碼，近日在社群上分享她運動之後保持美貌的小秘密，就是鹼性水+鎂，喝「鎂日補給運動機能水」，一天都很鎂，已經是超過百位網紅最愛的運動飲品。
說到運動，近期流行瑜伽雕塑體態，時常練習瑜伽的風格網紅妍衣，可以看到她貼出認真的做瑜伽、維持完美體態的美照，但發現了嗎？運動過程中，她隨身攜帶的是「鎂日補給運動機能水」，妍衣不管推薦的美食和食品或是穿搭，口碑爆棚，也讓這瓶特別研發的運動補給水，關注度大增，跟著妍衣一起運動，一起補水吧。
而且簡單來說，維持美麗和健康，運動當然是不能少，身材火辣的Dora妍希，喜歡美食，也熱愛運動，不吝嗇展現的好身材，當然也是靠平常努力累積的成果，Dora比較常到健身房訓練，大量流失身體水份之後，迅速補水和鎂，Dora的第一首選，就是「鎂日補給運動機能水」。
為什麼這麼多人都喜歡「鎂日補給運動機能水」？事實上，和其他運動飲料不同，「鎂」是人體所需要的礦物質之一，鎂有助於維持醣類代謝、肌肉正常功能，不僅在運動後補充鎂，還能促進新陳代謝、增強體力、健康維持等效果，而且它是一款針對運動補充的水，大包裝880ML容量，一瓶補足所需能量，增加體內環保，喝鎂更美運動系網紅隨手一瓶，讓運動變得時尚、隨時隨地補水更簡單，讓鹼性水+鎂，一天都很鎂。