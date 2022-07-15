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陳艾湄一曲捧紅「天王郭富城」　感謝受邀擔任演唱會嘉賓

▲陳艾湄談玉女歌手出道心聲。（圖／年代提供）
▲陳艾湄談玉女歌手出道心聲。（圖／年代提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-15 15:06:00

玉女歌手陳艾湄近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，談起出道故事，陳艾湄經恩師譚健常捧出道，以一首《誰說我不在乎》搭配機車廣告紅遍大街小巷，更意外捧紅當時還是舞者的郭富城，對方爆紅後在台開三場演唱會，皆邀請陳艾湄擔任嘉賓，並合唱對他極有意義的歌曲《誰說我不在乎》。

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▲郭富城二哥碰上入內搶劫，追捕竊賊時遭槍擊身亡。（圖／翻攝郭富城微博）
▲郭富城曾被陳艾湄意外捧紅。（圖／郭富城微博）
陳艾湄1989年和高明駿合唱《誰說我不在乎》爆紅，該曲搭配機車廣告，而郭富城在廣告中被潑水的畫面，讓當時還是一名舞者的他一夕爆紅，郭富城也相當感謝陳艾湄，當年在台灣北、中、南開三場演唱會，均邀請陳艾湄擔任演唱會嘉賓，回想當時，陳艾湄開心的說：「其實郭富城沒有想到會激起這麼大的反應，所以他很感恩，這首歌對他來說意義非凡，因為沒有這首歌就沒有他 。」
 

陳艾湄擁有清亮甜美嗓音，參加綜藝節目《五燈獎》情歌對唱比賽，以5度5關之姿成為「五燈之星」，更受唱片製作人青睞簽約成歌手，卻選擇在人氣最旺時為愛淡出歌壇，台北體院舞蹈科出身的她，經常因為要顧及玉女形象，導致上節目無法放鬆聊天更不能哈哈大笑，對此感到有些鬱悶，陳艾湄也坦言：「我好羨慕唱跳歌手，也很羨慕阿妹一出道就可以唱『你是我的姊妹』。」
 

▲陳艾湄坦言曾羨慕唱跳歌手。（圖／年代提供）
▲陳艾湄坦言曾羨慕唱跳歌手。（圖／年代提供）

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